Виникає занепокоєння щодо індійської місії Aditya L1 на тлі ризиків сонячної бурі

Нещодавня публікація NASA жахливого відео, яке демонструє потужну хмару викиду корональної маси (CME), викликало занепокоєння щодо потенційних ризиків, з якими може зіткнутися індійська місія Aditya L1. Поки Індійська організація космічних досліджень (ISRO) з нетерпінням чекає успіху своєї місії на Сонці Aditya L1, експерти проводять паралелі з проблемами, з якими стикається місія NASA Parker Solar Probe.

Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe зіграв важливу роль у наданні цінної інформації про шкідливий вплив сонячних бур. Його близькі контакти з Сонцем дали важливі дані про сонячні явища, сприяючи кращому розумінню їх впливу на Землю. Недавні спостереження показують, що ці сонячні бурі можуть впливати на клімат і спровокувати появу полярних сяйв навколо полярних регіонів.

Незважаючи на успішне проходження потужного сонячного шторму та збір значних сонячних даних, Parker Solar Probe підкреслив потенційну небезпеку, з якою стикаються місії космічних зондів. Оскільки Aditya L1 прямує до точки Лагранжа 1, де він вивчатиме Сонце, виникли побоювання, що він може зіткнутися з подібними проблемами.

CME, величезні виверження із зовнішньої атмосфери Сонця, спричиняють космічну погоду, що створює ризики для супутників, комунікаційних технологій та електромереж на Землі. Сонячний зонд Parker мав на меті проаналізувати, чи можуть CME взаємодіяти з планетарним пилом і прогнозувати космічні погодні умови для захисту нашої планети, людської діяльності та супутників.

Міжпланетний пил, знайдений поблизу таких планет, як Земля, відіграє вирішальну роль у розумінні швидкості, з якою CME рухаються від Сонця до Землі, дозволяючи точніше прогнозувати їхній вплив. Ці сонячні явища можуть змістити міжпланетний пил на відстань до 6 мільйонів кілометрів від Землі.

Хоча занепокоєння залишається, важливо враховувати деякі ключові фактори щодо місії Aditya L1. На відміну від місії Parker, космічний корабель Aditya L1 розташований на значній відстані від Сонця, позиціонуючи себе трохи вище 1.5 мільйона кілометрів від Землі. Крім того, космічний корабель оснащений захисними шарами та спеціальними матеріалами для захисту від радіації та хмар CME.

Оскільки Aditya L1 продовжує свою подорож через глибокий космос, прямуючи до точки Лагранжа, було вжито запобіжних заходів, щоб зменшити потенційну шкоду. Індійська ISRO зберігає оптимізм щодо успіху своєї місії в умовах викликів, які викликають сонячні бурі.

джерела:

– НАСА

– ISRO