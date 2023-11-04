Розкриття таємниць історії Землі за допомогою біомаркерів

Ціанобактерії відіграли ключову роль у формуванні історії Землі, вперше ввівши атмосферний кисень. Розуміння їх еволюції має вирішальне значення для отримання уявлень про формування сучасних екосистем. Протягом багатьох років вчені вважали, що 2-метилгопани, специфічний тип викопних ліпідів, служать надійним біомаркером для ідентифікації ціанобактерій у відкладеннях, які датуються сотнями мільйонів років. Однак останні відкриття поставили під сумнів це припущення, виявивши, що інші бактерії, зокрема Alphaproteobacteria, також можуть виробляти ці ліпіди.

Команда міжнародних дослідників на чолі з Йосуке Хошіно з Німецького науково-дослідного центру геонаук GFZ і Бенджаміном Неттерсхаймом з MARUM – Центру наук про морське середовище Бременського університету розпочала дослідження, щоб розкрити правду. Їхня увага була зосереджена на розумінні філогенетичної диверсифікації та розподілу генів, відповідальних за синтез вихідних ліпідів для 2-метилгопанів, зокрема гена HpnP. Аналізуючи отримання цих генів у різних організмах, вони мали на меті визначити, які групи здатні виробляти біомаркери.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Ecology & Evolution, проливають нове світло на еволюційну історію ціанобактерій. Дослідники виявили, що ген HpnP, ймовірно, існував в останнього спільного предка ціанобактерій більше двох мільярдів років тому, тоді як його поява в альфапротеобактеріях відбулася лише близько 750 мільйонів років тому. Це означає, що 2-метилгопани можна вважати надійним біомаркером для ідентифікації ціанобактерій, що виробляють кисень, у певні періоди історії Землі.

Поєднуючи генетику з седиментологією, палеобіологією та геохімією, це дослідження підкреслює важливість міждисциплінарних підходів у вдосконаленні нашого розуміння стародавніх екосистем. Використання біомаркерів, таких як 2-метилгопан, дозволяє вченим реконструювати раннє середовище з більшою точністю, забезпечуючи цінне уявлення про минуле Землі.

FAQ

Що таке біомаркери?

Біомаркери — це вимірювані індикатори, знайдені в живих організмах або їх останках, які надають інформацію про біологічні процеси, умови навколишнього середовища або історію еволюції.

Чому ціанобактерії важливі?

Ціанобактерії відіграли вирішальну роль в історії Землі, вперше ввівши атмосферний кисень, що призвело до розвитку аеробних екосистем.

Що таке 2-метилгопан?

2-метилгопани є специфічним типом викопних ліпідів, які вважалися біомаркерами для ціанобактерій. Однак було виявлено, що інші бактерії, такі як Alphaproteobacteria, також можуть виробляти ці ліпіди.

Що показало дослідження?

Дослідження показало, що ген, відповідальний за синтез 2-метилгопанів, відомий як HpnP, ймовірно, існував в останнього спільного предка ціанобактерій понад два мільярди років тому. Його поява в Alphaproteobacteria відбулася набагато пізніше, приблизно 750 мільйонів років тому.

Як біомаркери можуть уточнити наше розуміння ранніх екосистем?

Біомаркери, такі як 2-метилгопан, надають цінну інформацію про конкретні організми або процеси, які існували в стародавньому середовищі. Аналізуючи ці біомаркери, вчені можуть реконструювати ранні екосистеми з більшою точністю та отримати уявлення про історію Землі.