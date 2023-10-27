Нова назва: Відкриття містики ірландських крісел мистецтва та ремесел

Рідкісна та захоплююча колекція стільців мистецтва та ремесел, створена між 1880 і 1900 роками, збирається прикрасити аукціонний майданчик під час продажу Sheppard's Gentleman's Library наступного місяця. Виготовлені з чудово різьбленого волоського горіха та прикрашені розкішними сидіннями з оксамитовою оббивкою, ці стільці несуть безпомилковий знак Fota House, видатного ірландського маєтку. За оцінками, вартість цих складних стільців становить від 8,000 12,000 до XNUMX XNUMX євро (джерело: Sheppard's). Вони дозволяють зазирнути в багату культурну спадщину Ірландії.

Філіп Шеппард, власник аукціонного дому, має тісний зв’язок із цими кріслами, визнаючи їхнє значення, що виходить за межі простих предметів мистецтва. Він розглядає їх як канали стародавнього оповідання. З почуттям глибокого переконання він стверджує: «Вони говорять нам, хто вони і що вони».

При ближчому розгляді стає очевидним, що кожен стілець таїть в собі таємницю – таємниче волохате обличчя, приховане в його конструкції. Каталог роз’яснює цю загадку, описуючи, як на різьбленій дошці зображено двох херувимів, один не спить, а другий спить. Ці небесні істоти розправляють свої крила, плавно перетворюючись на екстравагантне листя, що складається з листя аканта. У центрі цього зеленого гобелена, під ретельно вирізаною верхньою губою та носом, знаходиться образ загадкової Зеленої людини. Символ сезонного відродження, Зелена людина стала відомим архітектурним мотивом у всьому світі. Однак таке зображення є рідкістю в ірландських меблях, що робить ці стільці ще більш винятковими.

Питання та відповіді:

З: Яка оціночна вартість цих стільців мистецтва та ремесел?

A: Орієнтовна вартість цих стільців становить від 8,000 12,000 до XNUMX XNUMX євро (джерело: Sheppard's).

Q: Коли ці стільці будуть продані на аукціоні?

A: Ці стільці будуть частиною розпродажу Бібліотеки джентльмена Шеппарда 7 і 8 листопада.

З: Яке значення прихованого обличчя в кожному кріслі?

A: Приховане обличчя в кожному кріслі додає інтригуючий елемент до їхнього дизайну, представляючи Зелену людину, архітектурний мотив, що символізує сезонне відродження.

З: Чому ці стільці вважаються рідкісними?

A: Ці стільці вважаються рідкісними через їхню асоціацію з Fota House, відомим ірландським маєтком, і дефіцит мотиву Зеленої людини в ірландських меблях.