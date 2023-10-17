TOI-1801 b: помірний міні-Нептун у молодій планетарній системі

Ми оголошуємо про відкриття TOI-1801 b, захоплюючого міні-Нептуна помірного клімату, що обертається навколо молодої карликової зірки M. Спочатку ідентифікований як кандидат на планету TESS у квітні 2020 року, TOI-1801 b має період 21.3 дня. Проте подальші наземні спостереження, включаючи фотометрію під час транзиту та поза ним і точні вимірювання радіальної швидкості, показали, що справжній період планети становить 10.6 дня.

За допомогою цих подальших спостережень ми визначили, що TOI-1801 b має масу 5.74 ± 1.46 M⊕ і радіус 2.08 ± 0.12 R⊕. На підставі цих вимірювань ми можемо з упевненістю зробити висновок, що TOI-1801 b переважно складається з води та гірських порід із незначною кількістю (до 2% за масою) газоподібного водню в його атмосфері.

Крім того, вік системи, який оцінюється приблизно в 900 мільйонів років, відносить TOI-1801 b до групи молодих транзитних екзопланет. Нанесена поряд з іншими відомими екзопланетами, TOI-1801 b виділяється як унікальний член.

На діаграмі, що ілюструє співвідношення маса-радіус, невизначеності TOI-1801 b зображені як кольорові заштриховані області з рівнями достовірності. Композиційні моделі, представлені різними кольоровими лініями, дають уявлення про потенційну структуру екзопланети. Зокрема, середня та права панелі показують композиційні моделі без газу та з газовою оболонкою відповідно. Суцільні та пунктирні лінії на правій панелі вказують на різні температурні сценарії для газової оболонки.

Для порівняння діаграма також включає Землю та Нептун. Крім того, ми включили B22 і M22 як посилання через суперечливі результати, опубліковані для однієї планети, що вказує на різні вимірювання.

На закінчення, TOI-1801 b є цікавим доповненням до наших знань про екзопланети. Його помірний характер, склад і молодий вік роблять його вагомою мішенню для подальших досліджень. Дослідження таких екзопланет, що триває, сприяє нашому розумінню формування та еволюції планет у різноманітних середовищах за межами нашої Сонячної системи.

Визначення:

– TESS: транзитний дослідницький супутник екзопланети

– M карлик: тип зірки головної послідовності, також відомий як червоний карлик, з масою від 0.08 до 0.6 маси Сонця.

– Променева швидкість (RV): вимірювання руху зірки до або від спостерігача за допомогою ефекту доплерівського зсуву.

– Маса та радіус: маса стосується кількості речовини в об’єкті, тоді як радіус вимірює відстань від центру до зовнішньої поверхні.

– Лінії ізощільності: пунктирні сірі лінії на діаграмі маса-радіус, які представляють лінії однакової щільності в різних моделях складу.

– Питома ентропія: Термодинамічна властивість, яка кількісно визначає невпорядкованість або випадковість системи.

– H2: молекулярний водень.

– CARMENES і HIRES: інструменти, що використовуються для точних вимірювань радіальної швидкості.

джерела:

– Барраган та ін. (2022)

– Ель Муфті та ін. (2023)

– Zeng та ін. (2019)

– astro-ph.EP (ідентифікатор arXiv)