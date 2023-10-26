Універсальний шаблон відчуття рухів: ідеї електричного ножа

Електричний ніж-риба виконує складні рухи у воді, подібно до того, як собака нюхає або людина досліджує нове середовище. У революційному дослідженні, опублікованому в журналі Nature Machine Intelligence, дослідники показали, що різноманітні організми, включаючи мікроби, демонструють цю універсальну модель рухів, щоб зрозуміти своє оточення.

Всупереч поширеній думці, така поведінка властива не тільки організмам із нервовою системою. Ноа Коуен, професор машинобудування в університеті Джона Хопкінса та автор дослідження, підкреслив, що навіть такі відмінні організми, як амеби, демонструють поведінку, яка відображає постуральний баланс людини або риби, що ховається в трубі. Конвергенція цих, здавалося б, неспоріднених організмів свідчить про те, що еволюція прийшла до спільного рішення за допомогою різноманітних основних механізмів.

Дослідницька група спочатку вирішила розгадати мету діяльності нервової системи під час руху тварин і чи можна її застосувати до робототехніки. Спостерігаючи за електричними ножами в освітленому акваріумі, дослідники помітили, що риби частіше рухаються вперед-назад у темряві, тоді як вони м’яко погойдуються з періодичними швидкими рухами в добре освітлених умовах.

У дикій природі риби-ножі еволюціонували, щоб шукати притулку, щоб уникнути хижаків. Вони використовують слабкі електричні розряди, щоб відчувати навколишнє середовище та знаходити притулок. Швидке ворушіння дозволяє їм активно досліджувати навколишнє середовище, особливо в темній воді. Цікаво, що навіть у добре освітлених умовах риба-нож продовжує демонструвати такі швидкі рухи, хоча й рідше.

За словами Дебойоті Бісваса, доктора наук Джонса Хопкінса та першого автора дослідження, оптимальна стратегія для організмів полягає в тому, щоб переключитися на дослідницький режим, коли невизначеність висока, і повернутися до режиму експлуатації, коли невизначеність спадає.

Команда розробила модель, яка імітувала ці ключові способи сприйняття, і виявила подібні закономірності в різних інших організмах, включаючи амеб, міль, тарганів, кротів, кажанів, мишей і людей. Важливо, що жодне з попередніх досліджень, з якими стикалася команда, не порушувало відкритих правил, підкреслюючи універсальність цієї поведінки для різних видів, включаючи одноклітинні організми, такі як амеби, які відчувають електричні поля.

Наслідки цього дослідження виходять за межі розуміння поведінки тварин. Отримана інформація може потенційно підвищити продуктивність автономних роботів, пошуково-рятувальних безпілотних літальних апаратів і космічних марсоходів, використовуючи ці сенсорно-залежні рухи.

У майбутніх дослідженнях буде з’ясовано, чи справедливі ці висновки для інших живих істот, навіть включаючи рослини.

FAQ

Запитання: Які організми демонструють універсальну модель сприйняття рухів?

Відповідь: Дослідження показує, що широкий спектр організмів, включаючи мікроби, демонструють універсальну схему сприйняття рухів. До цих організмів належать електричні ножі, амеби, міль, таргани, кроти, кажани, миші та навіть люди.

З: Яка мета цих сенсорних рухів?

Відповідь: Відчуття рухів дозволяє організмам збирати інформацію про навколишнє середовище та розуміти навколишнє середовище. Ці рухи допомагають їм орієнтуватися та реагувати на невизначені чи незнайомі ситуації.

З: Як ці висновки можна застосувати до робототехніки?

Відповідь: Ідеї, отримані в результаті вивчення універсальної моделі сприйняття рухів, можуть бути використані для підвищення продуктивності автономних роботів, пошуково-рятувальних дронів і космічних марсоходів. Імітуючи цю поведінку, роботи можуть покращити своє сприйняття та адаптацію до різних середовищ.