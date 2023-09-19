Докази свідчать про те, що стародавні морські тварини, можливо, допомогли сформувати еволюцію нейронів

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Cell, досліджує еволюцію нейронів у тварин, зосереджуючись на плакозоах, морських тваринах міліметрового розміру. Дослідники з Центру геномної регуляції в Барселоні виявили, що спеціалізовані секреторні клітини, знайдені у плакозоа, потенційно можуть бути попередниками нейронів у більш складних тварин.

Плакозоі — прості істоти, у яких відсутні частини тіла або органи. Вони приблизно розміром з велику піщинку і харчуються водоростями та мікробами в мілководних теплих морях. Вважається, що ці тварини вперше з’явилися на Землі близько 800 мільйонів років тому і є однією з п’яти основних ліній тварин.

Дослідники використовували різні молекулярні методи та обчислювальні моделі, щоб відобразити різні типи клітин плакозооани та зрозуміти, як вони еволюціонували. Вони створили «клітинні атласи», які дозволили їм ідентифікувати кластери або «модулі» генів, пов’язаних із певними типами клітин. Порівнюючи різні види, вони реконструювали, як ці клітини еволюціонували з часом.

Дослідження показало, що плакозооани мають дев’ять основних типів клітин, з’єднаних проміжними типами клітин, які переходять між ними. Ці клітини ростуть і діляться, щоб підтримувати баланс, необхідний тварині для пересування та їжі. Цікаво, що дослідники виявили у плакозоанів окрему групу пептидергічних клітин, які мають схожість з нейронами. Ці подібності не були виявлені в інших тварин, які рано розгалужуються, таких як губки або гребінчасте желе.

Дослідники виявили, що пептидергічні клітини плакозоа диференціюються подібно до процесу нейрогенезу у більш розвинених тварин. Вони також мають генні модулі, необхідні для пресинаптичного каркаса нейрона, що дозволяє їм надсилати повідомлення. Однак у них відсутні компоненти, необхідні для прийому нейронного повідомлення або для проведення електричних сигналів.

Крім того, дослідження показало, що типи клітин плакозоа взаємодіють один з одним за допомогою специфічних білків, які називаються GPCR, і нейропептидів, подібно до того, як нейрони спілкуються за допомогою нейропептидів у різних фізіологічних процесах.

Отримані дані свідчать про те, що еволюція нейронів почалася приблизно 800 мільйонів років тому з появи секреторних клітин у плакозоа. З часом ці клітини отримали нові генні модулі, які дозволили розвинути постсинаптичні каркаси, аксони, дендрити та іонні канали, що призвело до формування справжніх нейронів.

Це дослідження проливає світло на ранні етапи еволюції нейронів і дає уявлення про походження складних нервових систем, які спостерігаються у більш розвинутих тварин сьогодні.

джерела:

– [Cell Journal](https://cell.com)

– [Центр геномної регуляції](https://www.crg.eu/)