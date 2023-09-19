Еволюція нейронів: розуміння плакозоїдів

Дослідники з Центру геномної регуляції в Барселоні зробили важливе відкриття щодо еволюції нейронів. Вони зосередили своє дослідження на плакозоарах, морських істотах міліметрового розміру, і виявили, що спеціалізовані секреторні клітини цих стародавніх тварин, можливо, дали початок нейронам у більш складних організмах.

Плакозоі - прості істоти, які вперше з'явилися на Землі приблизно 800 мільйонів років тому. Ці крихітні тварини не мають частин тіла чи органів і виживають, харчуючись водоростями та мікробами. Дослідники виявили, що пептидергічні клітини плакозооани демонструють сигнали нейрогенезу та мають генні модулі, подібні до пресинаптичних нейронних структур. Ці клітини також використовують систему зв’язку, подібну до нейропептидних процесів, які є в нейронах.

Дослідження включало картування різних типів клітин у плакозооани та аналіз їхніх характеристик і генних модулів. Дослідження показало, що клітини плакозоа диференціюються від епітеліальних клітин-попередників через сигнали, схожі на нейрогенез. Вони також мають генні модулі, необхідні для пресинаптичного каркаса нейрона. Однак у них відсутні компоненти для прийому нейронних повідомлень і вони не можуть проводити електричні сигнали.

Подібність між пептидергічними клітинами у плакозооанів і нейронами є надзвичайною. Ці клітини мають багато спільних характеристик з примітивними нейронними клітинами, що свідчить про те, що вони можуть бути еволюційним кроком до розвитку нейронів.

Це відкриття кидає виклик попереднім уявленням про еволюцію нейронів і припускає, що основи нейронів почали формуватися 800 мільйонів років тому. З еволюційної точки зору, ранні нейрони, можливо, почалися як пептидергічні секреторні клітини, подібні до тих, які зустрічаються у плакозооа. З часом ці клітини отримали нові генні модулі та еволюціонували у складні нейронні системи, які спостерігаються у більш розвинутих тварин.

Хоча про еволюцію нервових систем ще потрібно дізнатися більше, це дослідження дає цінну інформацію про походження нейронів. Наявність молекулярної подібності між клітинами плакозоа та нейронами викликає питання про траєкторію еволюції нейронів та унікальні характеристики різних ліній тварин.

Джерело: Центр геномної регуляції