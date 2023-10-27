Новий міні-роботований м'язовий матеріал, виготовлений з гідрогелю на деревній основі

Дослідники зі Швеції та Німеччини розробили унікальний міні-роботований м’язовий матеріал, використовуючи спеціально розроблений гідрогель, отриманий з деревини. Цей інноваційний матеріал має здатність змінювати форму, розширюватися та стискатися під контролем електронних імпульсів менше ніж 1 вольт.

Гідрогелевий матеріал, виготовлений із целюлозних нановолокон (CNF), отриманих з деревини, є перспективним не лише в робототехніці, але й у таких галузях, як медицина та біохімічне виробництво. Результати цього дослідження були опубліковані в Advanced Materials вченими Королівського технологічного інституту KTH.

На відміну від традиційних роботизованих м’язів, які покладаються на стиснене повітря або рідину, цей гідрогелевий матеріал набухає під впливом руху води, викликаного електрохімічними імпульсами. Ключові компоненти матеріалу включають воду, вуглецеві нанотрубки для провідності та целюлозні нановолокна, отримані з деревної маси. Після поєднання з вуглецевими нановолокнами матеріал набуває вигляду пластикових смужок.

Міцність матеріалу можна пояснити вирівнюванням нановолокон в одному напрямку, подібно до текстури деревини. Це одноосьове здуття створює високий тиск, що дозволяє невеликому шматку розміром лише 15 x 15 см підняти дивовижний 2-тонний автомобіль.

Розширення матеріалу можна контролювати за допомогою електроніки шляхом включення в гідрогель провідних вуглецевих нанотрубок, що призводить до того, що дослідники називають електрохімічними осмотичними гідрогелевими приводами.

Питання та відповіді:

Питання: Чим міні-роботизований м’язовий матеріал відрізняється від традиційних роботизованих м’язів?

A: На відміну від традиційних роботизованих м’язів, які покладаються на стиснене повітря або рідину, гідрогелевий матеріал набухає під впливом руху води, викликаного електрохімічними імпульсами.

З: Як виготовляється міні-роботований м’язовий матеріал?

A: Матеріал виготовляється шляхом поєднання целюлозних нановолокон, отриманих з деревної маси, з вуглецевими нанотрубками для провідності та водою.

З: Яке застосування має міні-роботований м’язовий матеріал?

Відповідь: матеріал має потенційне застосування в робототехніці, медицині та біохімічному виробництві.

З: Яка міцність м’язового міні-роботичного матеріалу?

Відповідь: матеріал може створювати високий тиск і здатний підняти 2-тонний автомобіль лише за допомогою невеликого шматка розміром 15 x 15 см.