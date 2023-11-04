Дослідження прихованих глибин: надзвичайні коралові рифи, відкриті на Галапагоських островах

Морські біологи зробили надзвичайний прорив, виявивши біля узбережжя Галапагоських островів два дивовижно недоторканих глибоководних коралових рифів. Ці рифи, відкриті під час недавньої експедиції, демонструють величезний вплив цих унікальних екосистем на морське біорізноманіття.

Розташовані на глибині від 370 до 420 метрів під поверхнею океану, ці нещодавно знайдені рифи розширили наше розуміння глибинних холодноводних коралових рифів Галапагоського морського заповідника. Довжина меншого рифу досягає вражаючих 250 метрів, тоді як його більший аналог охоплює вражаючі 800 метрів. Відкриття цих рифів вказує на те, що вони існували тисячі років, утримуючи низку видів кам’янистих коралів.

Експедиція була безпрецедентною співпрацею за участю 24 вчених із 13 престижних організацій та університетів. Їхня місія розпочалася 18 вересня з використанням передової технології лазерного сканування для ретельного нанесення на карту коралових рифів із неймовірною точністю. Використовуючи цю передову техніку, вчені змогли вловити найдрібніші деталі, навіть невеликі за 2 міліметри, і ідентифікувати живі організми, що мешкають на морському дні. Цей прорив є важливою віхою, оскільки звичайні методи підводного картографування зазвичай не можуть забезпечити зображення морського життя з такою високою роздільною здатністю.

У квітні перші глибоководні коралові рифи були виявлені на Галапагоських островах завдяки підводному апарату, в якому працювала людина. Подальше відкриття цього стародавнього підводного середовища проживання з приголомшливими морськими організмами вразило наукове співтовариство. До дослідницької групи увійшли шановні вчені з Інституту океану Шмідта, Директорату Галапагоського національного парку та Фонду Чарльза Дарвіна (CDF), серед інших.

Стюарт Бенкс з CDF підкреслив важливість цих знахідок, заявивши: «Пошук таких глибоких і довгоживучих рифів наближає нас до захисту прихованих вимірів розмаїття океану та розуміння ролі, яку відіграють глибокі середовища проживання в підтримці здоров’я нашого океану».

Під час експедиції команда також досліджувала підводні гори в Національному морському парку Ісла-дель-Коко. Ці підводні гірські утворення, хоч і недостатньо високі, щоб пробити поверхню океану, виявилися домом для різноманітних глибоководних видів коралів, навантажених яйцями, що свідчить про процвітаюче біорізноманіття.

Відкриття цих незайманих глибоководних коралових рифів відкриває деякі таємниці, що ховаються в глибинах океану. Зображення, зроблені дослідниками, дозволяють нам на власні очі побачити захоплюючу красу цих занурених екосистем і підвищити обізнаність про необхідність їх збереження та захисту для майбутніх поколінь.

Часті питання (FAQ)

З: Яке значення відкриття глибоководних коралових рифів на Галапагоських островах?



Відповідь: Це відкриття розширює наше розуміння глибоководних холодноводних рифів у Галапагоському морському заповіднику, підкреслюючи важливість цих екосистем для морського біорізноманіття.

З: Як коралові рифи були нанесені на карту?



Відповідь: Була використана технологія лазерного сканування, яка фіксувала деталі розміром до 2 міліметрів і виявляла живі організми на морському дні.

Питання: Хто брав участь в експедиції?



Відповідь: Експедиція включала спільні зусилля 24 вчених із 13 організацій та університетів, у тому числі Океанського інституту Шмідта, Директорату Галапагоського національного парку та Фонду Чарльза Дарвіна (CDF).

З: Яке значення мають глибоководні коралові рифи для підтримки здоров’я океану?



В: Глибоководні коралові рифи відіграють важливу роль у підтримці біорізноманіття океану та сприяють загальному здоров’ю морських екосистем.

З: Які ще відкриття були зроблені під час експедиції?



Відповідь: Команда також досліджувала підводні гори в національному морському парку Ісла-дель-Коко, відкриваючи додаткові види глибоководних коралів, навантажених яйцями, ще більше підкреслюючи величезне біорізноманіття цих підводних середовищ існування.