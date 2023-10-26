Нове відкриття в астрономії: таємниче зникнення зірок

У липні 1952 року астрономічна дослідницька обсерваторія в Паломарі, штат Каліфорнія, розпочала фотозйомку нічного неба з метою дослідження небесних об’єктів, у тому числі астероїдів. Вони навіть не підозрювали, що ось-ось натраплять на дивне явище, яке збентежить вчених десятиліттями вперед.

Під час зйомки три зірки раптово зникли в повітрі, вразивши астрономів. Перша фотографічна пластинка зафіксувала ці зірки, згруповані близько одна до одної, яскраво сяючі з величиною 15. Однак лише через 53 хвилини, коли знову сфотографували ту саму ділянку неба, зірки повністю зникли без сліду.

Хоча зірки рідко зникають, вони можуть зазнавати таких подій, як вибухи або раптове збільшення яскравості. Однак повне зникнення є надзвичайно незвичайним явищем. Фотографії чітко показали присутність зірок на початковому зображенні та їх відсутність на наступному.

Теорія швидкого тьмяніння зірок була розглянута, але зіткнулася зі значними проблемами. Подальші спостереження не виявили доказів того, що зорі потьмяніли понад 24 зоряну величину. Це означає, що зірки потьмяніли б у приголомшливий коефіцієнт понад 10,000 XNUMX менш ніж за годину, що здається неправдоподібним.

Вчені висунули кілька теорій, щоб пояснити цю загадкову подію. Одна гіпотеза припускає, що три зірки насправді могли бути однією зіркою, яка зазнала короткочасного збільшення яскравості через швидкий радіосплеск, випромінюваний магнетаром. Під час цього спалаху чорна діра зоряної маси могла пройти між зіркою та Землею, спричинивши гравітаційну лінзу спалаху та миттєво виглядаючи як три різні зображення.

Інша інтригуюча теорія припускає, що зірки взагалі не були зірками, а радше результатом радіоактивного забруднення пилом на фотопластинках. Оскільки Паломарська обсерваторія була розташована неподалік від пустель Нью-Мексико, де в ту епоху проводилися випробування ядерної зброї, можливо, пластини були забруднені, в результаті чого на одних зображеннях з’явилися яскраві плями, а на інших вони були відсутні.

Незважаючи на ці теорії, справжнє пояснення зниклих зірок залишається невловимим. Вчені продовжують вивчати це явище, сподіваючись пролити світло на цю таємничу подію та розгадати таємниці Всесвіту.

FAQ

З: Чи можуть зірки справді зникати?

A: Зірки рідко зникають повністю, оскільки вони є величезними небесними тілами з довгою тривалістю життя. Однак вони можуть зазнавати таких явищ, як вибухи або раптове збільшення яскравості.

З: Які можливі пояснення зниклих зірок?

Відповідь: Вчені запропонували кілька теорій, включаючи можливість швидкого тьмяніння зірок або припущення, що зірки взагалі не були зірками, а скоріше забрудненням на фотопластинках.

З: Чи могли ці зниклі зірки бути результатом забруднення радіоактивним пилом?

Відповідь: Теорія припускає, що зірки могли бути ілюзією, спричиненою радіоактивним пилом, присутнім на фотопластинках від випробувань ядерної зброї поблизу. Ця теорія залишається одним із можливих пояснень.

З: Чи спостерігалося подібне явище з того часу?

В: Хоча випадки зникнення зірок надзвичайно рідкісні, у деяких астрономічних спостереженнях були повідомлення про подібні події. Проте кожен випадок ставить перед вченими свій унікальний набір проблем і таємниць.