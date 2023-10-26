Відкриття GRB 230307A: пролиття світла на злиття нейтронних зірок

У рамках великого прориву команда вчених з усього світу нещодавно здійснила дивовижне спостереження гамма-спалаху, відомого як GRB 230307A. Використовуючи поєднання наземних і космічних телескопів, у тому числі космічного телескопа Джеймса Вебба, космічного гамма-телескопа Фермі та обсерваторії Ніла Герельса Свіфта, ці дослідники стали свідками надзвичайної космічної події в результаті злиття двох нейтронних зірок. . В результаті цього рідкісного явища стався потужний вибух, у результаті якого утворилися важкі елементи.

Одним із найцікавіших аспектів цього відкриття є виявлення телуру після вибуху. Телур є рідшим елементом на Землі, ніж платина, і його присутність свідчить про те, що інші елементи, близькі до телуру в періодичній таблиці, такі як йод, також можуть бути знайдені у викинутому матеріалі з кілонової. Йод є важливою мінеральною поживною речовиною, необхідною для підтримки життя на нашій планеті.

Кілонові, потужні вибухи в результаті зіткнення нейтронних зірок або нейтронної зірки та чорної діри, вивільняють величезну кількість енергії протягом кількох секунд. Енергія, випромінювана під час цих подій, еквівалентна енергії, яку виробляло б наше Сонце протягом усього свого 10-мільярдного життя.

GRB 230307A особливо примітний своєю дивовижною яскравістю. За останні 50 років спостережень це лише другий за яскравістю спалах гамма-випромінювання. Він світить приблизно в 1,000 разів яскравіше, ніж типовий гамма-спалах, виявлений телескопом Фермі.

Співпраця між різними космічними та наземними телескопами дозволила вченим зібрати безліч цінної інформації про цю надзвичайну подію в реальному часі. Використовуючи інфрачервоні можливості космічного телескопа Джеймса Вебба, дослідники змогли визначити походження кілонової, визначивши її в спіральній галактиці приблизно за 120,000 XNUMX світлових років від місця злиття нейтронної зірки. Дві нейтронні зірки подолали дивовижну відстань, еквівалентну діаметру нашого Чумацького Шляху, перш ніж злитися через сотні мільйонів років.

Це новаторське відкриття підкреслює взаємодоповнюючу природу космічних і наземних телескопів у галузі астрофізики. З майбутнім запуском Римського космічного телескопа Ненсі Грейс, який має чудове поле зору, астрономи очікують ще більше можливостей для дослідження та моніторингу кілонових у майбутньому.

Результати цього дослідження, опубліковані в журналі Nature, відзначають важливий прогрес у нашому розумінні формування важких елементів у всьому космосі.

Поширені запитання:

З: Що таке гамма-спалах?

Відповідь: Гамма-спалах — це високоенергетичний вибух, який вивільняє величезну кількість гамма-випромінювання та відбувається у віддалених регіонах Всесвіту.

З: Що таке кілонові?

Відповідь: Кілонові — це потужні вибухи в результаті зіткнення двох нейтронних зірок або нейтронної зірки та чорної діри.

З: Чому виявлення телуру є важливим у цьому відкритті?

Відповідь: Наявність телуру свідчить про те, що інші елементи, такі як йод, також можуть бути присутніми у викинутому матеріалі з кілонової. Йод є важливою мінеральною поживною речовиною, необхідною для життя на Землі.

З: Як космічний телескоп Джеймса Вебба сприяє цьому дослідженню?

Відповідь: Космічний телескоп Джеймса Вебба надав цінні інфрачервоні можливості, які допомогли вченим визначити розташування кілонової у спіральній галактиці, проливши світло на походження злиття нейтронних зірок.

З: Яке значення Римського космічного телескопа Ненсі Грейс?

Відповідь: Римський космічний телескоп Ненсі Грейс із широким полем зору дозволить астрономам продовжувати досліджувати та контролювати кілонові, пропонуючи більше можливостей для детального вивчення цих космічних подій.

(Джерело: NASA)