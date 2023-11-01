Новий погляд на долю екзопланет, що обертаються навколо Rho Coronae Borealis

Недавнє дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal, пролило світло на неминучу загибель чотирьох екзопланет у системі Rho Coronae Borealis (RCB). Ці екзопланети зіткнулися з неминучою долею, оскільки їхня головна зірка, жовтий карлик, схожий на наше Сонце, наближається до фази червоного гіганта, яка, як очікується, настане приблизно через мільярд років.

Дослідження під назвою «Прогноз поглинання планет у системі Rho CrB» було проведено Стівеном Р. Кейном з Департаменту наук про Землю та планети Каліфорнійського університету в Ріверсайді. Кейн досліджував майбутнє Rho Coronae Borealis та його екзопланет, використовуючи моделі еволюції зірок.

Дослідження показало, що три екзопланети, названі Rho Coronae Borealis e, b і c, знаходяться в особливо вразливому положенні через їх безпосередню близькість до зірки. Ці найглибші планети ризикують бути повністю поглиненими зіркою, що розширюється, коли вона увійде у фазу червоного гіганта.

Хоча деякі дослідження показують, що доля планет із субюпітерівською масою в межах певної відстані від зірки вирішена, тобто вони не мають жодного шансу вижити, є проблиск надії для інших планет у системі. Коли зірка розбухає, планети можуть гравітаційно взаємодіяти одна з одною, потенційно призводячи до середніх резонансів руху та віддаляючи їх від зірки. У деяких випадках ця взаємодія може забезпечити можливий шлях втечі для цих планет.

Однак ті самі приливні взаємодії, які потенційно можуть врятувати планету, також можуть працювати проти неї. Гравітаційні сили між планетами та зіркою можуть штовхати їх усередину, наближаючи спірально до загибелі. Вчені активно вивчають ці процеси, спостерігаючи за зірками, які виходять з головної послідовності.

Хоча доля кожної окремої екзопланети в системі Rho Coronae Borealis може значно відрізнятися, дослідження показують, що планета e, найвнутрішня планета, швидше за все, швидко випарується, коли її поглине зірка. Очікується, що планета b, наймасивніша з чотирьох екзопланет, зазнає приливних зривів, що зробить її виживання малоймовірним. Розбухання зірки, викликане матеріалом планети b, також може вплинути на долю планет c і d, прискоривши їхнє поглинання.

Незважаючи на те, що моделі та моделювання дають важливе уявлення про майбутнє Rho Coronae Borealis та його екзопланет, деталі їхньої долі все ще важко визначити наперед. Тим не менш, це дослідження пропонує новий погляд на потенційні результати для екзопланет, що обертаються навколо зірки у фазі червоного гіганта.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке Rho Coronae Borealis?

A: Rho Coronae Borealis — це жовтий карлик, розташований на відстані приблизно 57 світлових років від Землі. Він схожий на наше Сонце за масою, радіусом і світністю.

Q: Скільки років Rho Coronae Borealis?

A: Rho Coronae Borealis приблизно десять мільярдів років, що робить його вдвічі старшим за наше Сонце.

З: Що таке фаза червоного гіганта?

В: Фаза червоного гіганта — це стадія зоряної еволюції, на якій зірка, як-от Rho Coronae Borealis, розбухає до епічних розмірів через виснаження водневого палива в її ядрі. Ця фаза відбувається, коли зірка вичерпує своє ядерне паливо і її зовнішні шари розширюються.

З: Чи будуть екзопланети повністю поглинені зіркою?

В: Очікується, що найглибша екзопланета, Rho Coronae Borealis e, швидко випарується. Масивна екзопланета, Rho Coronae Borealis b, ймовірно, зазнає приливних зривів, тоді як інші екзопланети можуть бути поглинені або втратити масу через випаровування, коли вони спірально рухаються до зірки.

З: Чи є надія на виживання екзопланет?

Відповідь: Деякі взаємодії між екзопланетами можуть призвести до резонансів середнього руху або відштовхнути їх далі від зірки, створивши потенційний шлях втечі. Однак гравітаційні сили також можуть наблизити їх до загибелі. Виживання екзопланет залишається невизначеним.