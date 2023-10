By

Закони збереження — це фундаментальні принципи фізики, які описують збереження певних величин або властивостей в ізольованих фізичних системах з часом. Ці закони, які включають збереження маси-енергії, імпульсу та електричного заряду, мають вирішальне значення для розуміння поведінки Всесвіту. Вони визначають процеси, які можуть або не можуть відбуватися в природі. Наприклад, збереження імпульсу показує, що сума всіх імпульсів залишається постійною в закритій системі до і після події, такої як зіткнення.

Хоча закони збереження добре встановлені в класичній механіці, вони стають більш інтригуючими в царині квантової механіки. У квантовій механіці теореми збереження виводяться з таких принципів, як симетрія фізичних систем, на відміну від класичної механіки, де вони припускаються з самого початку.

У новому дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, дослідники розробили уявний експеримент для подальшого вивчення законів збереження в квантовій механіці. Мистецькі експерименти, гіпотетичні сценарії, які використовуються для дослідження наслідків теорій і принципів, дають нове розуміння природи квантової механіки.

Мистецький експеримент, створений дослідниками, включає двох персонажів, Алісу та Боба, які сидять на стільцях колесами один проти одного. Коли вони штовхають один одного, вони рухаються в протилежних напрямках з однаковою швидкістю, в результаті чого постійна сума швидкостей дорівнює нулю. Це демонструє збереження імпульсу в квантовій сфері.

Значення цього мисленнєвого експерименту виходить за межі його конкретного сценарію. Це ілюструє універсальну застосовність законів збереження, що охоплює сценарії з різними масами, початковим рухом і складними взаємодіями. Закони збереження випливають із симетрій, виявлених у природі, і їх передбачуваність зберігається незалежно від конкретних деталей взаємодії.

Однак у квантовій механіці традиційні закони збереження стикаються з проблемами. Вимірювання конкретної величини в квантовій системі порушує систему, фундаментально змінюючи її подальшу еволюцію. Щоб подолати цю проблему, дослідники розробили експериментальну установку, яка передбачала підготовку квантової системи в певному початковому стані та вимірювання збереженої величини відразу після підготовки. Потім вони дозволили системі розвиватися без будь-яких вимірювань, виявивши, що збереження кутового моменту зберігається навіть в окремих випадках.

Це дослідження сприяє глибшому розумінню основних принципів квантової механіки та законів збереження, які керують поведінкою квантових систем. Досліджуючи ці закони за допомогою уявних експериментів і інноваційних експериментальних установок, вчені можуть продовжувати розгадувати таємниці квантової сфери.

джерела:

– Назва: Закони збереження в квантовій механіці, пояснені в експериментах

Джерело: Праці Національної академії наук

Автори: Джордж Захарія, Маркус С. Кіршнер, Санду Попеску

Дата: листопад 2020