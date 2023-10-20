Розкрита таємниця перших яскравих галактик: бурхливе зореутворення

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) нещодавно зробив зображення деяких із найдавніших галактик Всесвіту, які утворилися протягом кількох сотень мільйонів років після Великого вибуху. Ці галактики здавалися надто яскравими, великими та розвиненими для свого віку, що кидає виклик стандартній моделі космології. Однак нове дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, показує, що вибухове зореутворення, явище, яке включає короткі, інтенсивні періоди народження та смерті зірок, за якими слідують довші, більш спокійні фази, може пояснити цю таємницю.

Дослідники використовували вдосконалене комп’ютерне моделювання проекту Feedback of Relativistic Environments (FIRE), щоб дослідити цю проблему. Симуляції показали, що утворення вибухових зірок може пояснити дивовижну яскравість, яка спостерігається в ранніх галактиках, зафіксованих JWST. Бурхливе зореутворення є поширеним у галактиках із малою масою і характеризується спалахами зореутворення з наступними вибухами наднових, які викидають газ, який згодом потрапляє назад, утворюючи нові зірки. Однак, коли галактики стають достатньо масивними, їх гравітація утримує галактику разом і приводить її в стійкий стан, запобігаючи викиду газу.

Якщо це пояснення буде підтверджено, це дозволить уникнути необхідності перегляду або коригування стандартної моделі космології. Ці знахідки проливають світло на фізику космічного світанку та кидають виклик попереднім припущенням про ранній Всесвіт. Надаючи надійні докази спостережень, JWST значно розширив наше розуміння фізичних деталей галактик і дозволив нам переглянути та вивчити фізику раннього Всесвіту.

джерела:

– The Astrophysical Journal Letters

– Гочао Сун, докторант Північно-Західного університету

– Клод-Андре Фоше-Жігер, астроном Північно-Західного університету