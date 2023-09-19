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Представляємо Find Starlink: інструмент для відстеження та перегляду супутників Starlink у реальному часі

ByРоберт Ендрю

Вересень 19, 2023
Представляємо Find Starlink: інструмент для відстеження та перегляду супутників Starlink у реальному часі

Ви коли-небудь замислювалися, чи можете ви помітити супутники Starlink Ілона Маска зі свого місця розташування? Завдяки новому інструменту «Знайти Starlink» тепер ви можете відстежувати та переглядати ці супутники в реальному часі. Хоча карта Starlink була доступна для громадськості протягом деякого часу, вона в основному використовувалася для перевірки покриття в певних областях. Однак Find Starlink робить крок далі, дозволяючи користувачам бачити видимість супутників, оптимальний час перегляду та відповідні значення яскравості на основі їхнього розташування чи координат.

Одним із найцікавіших аспектів спостереження за супутниками Starlink є їх зовнішній вигляд. Згруповані разом, вони утворюють смугу вогнів, що смугують по нічному небу. На відміну від інших супутників, які виглядають як окремі точки світла, сузір’я Starlink створює заворожуюче візуальне зображення.

Find Starlink нагадує користувачам, що, незважаючи на те, що супутник може здатися над головою, відсутність його кластера є досить поширеним явищем. Ці супутники рухаються з приголомшливою швидкістю 300 миль на хвилину, тому їх легко пропустити, навіть якщо правильно визначити час перегляду. Тому не засмучуйтеся, якщо ви не побачите їх відразу.

Важливо зазначити, що Find Starlink є незалежним інструментом і офіційно не пов’язаний із SpaceX або Starlink. Натомість він використовує координати для відстеження шляхів цих мегасузір’їв, коли вони обертаються навколо Землі.

Якщо вам цікаво побачити диво супутників Starlink Ілона Маска, спробуйте Find Starlink. Введіть своє місцезнаходження або координати та дізнайтеся, коли й де ви зможете побачити ці захоплюючі вогні, що смугують по небу.

Джерела: немає

By Роберт Ендрю

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