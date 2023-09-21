Дослідник-підліток знайшов осу, здатну свердлити пластик

У чудовому відкритті дослідник-підліток на ім’я Матвій Нікельшпарг виявив, що вид паразитоїдної оси має здатність свердлити пластик. Нікельшпарг, який має пристрасть до вивчення паразитоїдних ос, зробив це відкриття, проводячи експерименти з комахами у своїй домашній лабораторії.

Розглянутий вид, Eupelmus messene, є крихітною осою, яка зазвичай відкладає яйця на інших жуків або всередину них. Ці оси використовують орган, званий яйцекладом, для проникнення в тверді нарости рослин, відомі як гали, які захищають личинки інших видів ос. Однак Нікельшпарг зауважив, що оса E. messene може використовувати свій яйцеклад, щоб просвердлити пластикову чашку Петрі та відкласти яйце поза контейнером.

Нікельшпарг повідомив про свої висновки в The Journal of Hymenoptera Research. Він провів експерименти, щоб дослідити, що станеться, коли кілька ос E. messene помістять разом з однією личинкою-хазяїном у чашку Петрі. У той час як більшість ос негайно атакували личинку, одна особина замість цього вирішила просвердлити полістиролову стінку посуду. Така поведінка спостерігалася у восьми з 56 вирощених ос.

Процес свердління пластику займав у ос більше двох годин, протягом яких вони робили перерви на обід або воду. Дослідники також відзначили, що свердлільні рухи оси відрізняються від свердління в галли. Виявилося, що оси мали гнучку поведінку при свердлінні пластикових поверхонь.

Здатність цих ос проникати через пластик викликає інтригуючі питання. Незрозуміло, як оси проколюють гладку поверхню чашки Петрі, тим більше, що тріщин, які вони зазвичай використовують у галлах, у пластику немає. Крім того, залишається невідомим, чому інші споріднені види не виявляють такої ж поведінки.

Це відкриття може мати ширші наслідки для розуміння колючих інструментів різних комах, включаючи комарів, які переносять хвороби. Це може навіть призвести до розробки нового хірургічного обладнання, натхненного здатністю ос до свердління.

джерела:

– Журнал дослідження перетинчастокрилих

– Урош Церквенік, біолог з Університету Любляни, Словенія