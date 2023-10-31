Нові відкриття на Ганімеді: розкриття таємниць найбільшого супутника Юпітера

Місія НАСА «Юнона» досягла революційної віхи, виявивши значні нові відкриття щодо Ганімеда, найбільшого супутника Юпітера. Під час близького прольоту спектрометр Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) космічного корабля зробив приголомшливе відкриття, виявивши мінеральні солі та органічні сполуки на поверхні Місяця. Цей ключовий прорив, опублікований у Nature Astronomy, дав вченим безцінне розуміння складу Ганімеда та загадкового прихованого океану під його крижаною корою.

Ганімед, супутник, більший за планету Меркурій, роками захоплював дослідників завдяки своєму значному внутрішньому океану. Хоча попередні спостереження з космічного корабля НАСА «Галілей» і космічного телескопа «Хаббл» натякали на наявність солей і органіки, рівень роздільної здатності був недостатнім для отримання переконливих доказів.

Однак 7 червня 2021 року «Юнона» здійснила сенсаційний близький проліт повз Ганімед, наблизившись до 650 миль від поверхні Місяця. Під час цієї надзвичайної зустрічі інструмент JIRAM зафіксував дивовижні інфрачервоні зображення та спектри, розкриваючи складні деталі рельєфу Місяця.

Дані, зібрані Juno, вразили вчених своїм неперевершеним рівнем деталізації, продемонструвавши просторову роздільну здатність вище 0.62 милі на піксель. Це дозволило виявити та проаналізувати відмітні спектральні особливості в матеріалах, які не містять води та льоду, включаючи гідратований хлорид натрію, хлорид амонію, бікарбонат натрію та потенційно аліфатичні альдегіди.

Описове речення: Ці надзвичайні знахідки натякають на інтригуючу історію формування Ганімеда, оскільки наявність аміачних солей свідчить про те, що на Місяці могли накопичуватися матеріали, достатньо холодні для конденсації аміаку. Крім того, карбонатні солі потенційно походять із льоду, багатого вуглекислим газом.

Примітно, що найвищі концентрації солей і органіки були виявлені як в темних, так і в світлих областях, розташованих на певних широтах, захищених від інтенсивного магнітного поля Юпітера. Це інтригуюче спостереження вказує на те, що виявлені матеріали можуть бути залишками розсолу глибокого океану, який колись досяг замерзлої поверхні Ганімеда.

По мірі просування місії «Юнона» вона продовжує розгадувати таємниці Юпітера та його різноманітних супутників. Крім новаторських відкриттів на Ганімеді, Юнона також уважно спостерігала за Європою і тепер готова досліджувати Іо під час її майбутнього обльоту.

Питання та відповіді:

З: Як спектрометр Юнони JIRAM зробив новаторське відкриття на Ганімеді?

В: Під час близького прольоту спектрометр JIRAM Юнони виявив мінеральні солі та органічні сполуки на поверхні Ганімеда, надаючи цінну інформацію про склад Місяця.

З: Яке значення внутрішнього океану Ганімеда?

Відповідь: Значний внутрішній океан Ганімеда заінтригував вчених, і його дослідження може запропонувати цінну інформацію про формування Місяця та потенційну придатність для проживання.

З: Які матеріали виявлено на Ганімеді?

A: Спектрометр JIRAM виявив гідратований хлорид натрію, хлорид амонію, бікарбонат натрію та потенційно аліфатичні альдегіди на поверхні Ганімеда.

З: Де на Ганімеді були знайдені найвищі концентрації солей і органіки?

Відповідь: Найвищі концентрації солей і органіки були виявлені в темних і світлих місцевостях, розташованих на певних широтах, захищених від інтенсивного магнітного поля Юпітера.

З: Яка наступна мета Юнони після вивчення Ганімеда?

Відповідь: Юнона продовжить свою місію, уважно спостерігаючи за Іо під час її наступного прольоту, ще більше розширюючи наше розуміння Юпітера та його складної системи супутників.