Звуки Пандо: Слухання спілкування стародавнього дерева

Нещодавно були зроблені записи, які дозволяють нам почути звуки, які видає один із найбільших і найдавніших живих організмів на Землі. Пандо, масивний ліс, утворений одним деревом, є дивовижною рослиною, що належить до виду тремтячої осики. Маючи 47,000 100 стебел, усі з ідентичною ДНК, Pando поширюється на 12,000 акрах у штаті Юта. Приблизний вік цієї колосальної живої істоти становить 6,000 24 років, вона важить XNUMX XNUMX метричних тонн і має деревоподібні стебла, що височіють до XNUMX метрів.

Звуковий художник Джефф Райс співпрацював із Friends of Pando, щоб записати звуки цього прихованого організму. Помістивши гідрофон у дупло біля основи гілки та протягнувши його до коріння дерева, Райс виявив слабкий звук, який навіть вловлював вібрації під час грози. Художник вважає, що вібрації викликані мільйонами листя в лісі, які вібрують і передають свої вібрації вниз через гілки в землю.

Коренева система Пандо взаємопов’язана, про що свідчать записані звуки ударів, коли по гілці постукують на відстані. У той час як спільні кореневі системи поширені у видів осики, Пандо виділяється завдяки своїм надзвичайним розмірам і віку.

Ця безпрецедентна можливість послухати звуки Pando має як мистецький, так і науковий потенціал. Ленс Одітт, засновник Friends of Pando, бачить потенціал використання цих надійних даних у наукових дослідженнях, щоб краще зрозуміти величезну приховану гідравлічну систему, не завдаючи жодної шкоди.

Джефф Райс наголосив на важливості природних звуків у дослідженнях навколишнього середовища, заявивши, що вони є записом місцевого біорізноманіття та можуть бути використані для вимірювання змін навколишнього середовища. На жаль, зараз Пандо перебуває в стані занепаду через діяльність людини, таку як розчищення середовища проживання та знищення хижаків, які допомагають контролювати популяції травоїдних. Це викликає занепокоєння щодо майбутнього цього незвичайного організму та екосистеми, яку він підтримує.

джерела:

– Наукове сповіщення: URL

– Друзі Пандо: URL