Gliese 367 b: надщільна екзопланета таємничого походження

Астрономи виявили дивовижну екзопланету Gliese 367 b, також відому як Tahay, яка привернула їх увагу завдяки своїм унікальним властивостям. Gliese 367 b класифікується як планета ультракороткого періоду (USP), завершуючи орбіту навколо своєї зірки лише за 7.7 години. Це одна з майже 200 інших планет USP, ідентифікованих на даний момент. Однак Gliese 367 b відрізняє неймовірна щільність, яка майже вдвічі перевищує земну.

З такою високою щільністю вчені вважають, що Gliese 367 b майже повністю складається із заліза, оскільки його скелясту мантію було знято. Еліза Гоффо, провідний автор нещодавнього дослідження Gliese 367 b, порівнює її з планетою, схожою на Землю, без кам’янистої мантії.

Gliese 367 b спочатку було виявлено за допомогою даних супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Подальші дослідження покращили вимірювання та дали точнішу оцінку його маси та радіуса. Зараз визначено, що маса планети становить 63% від земної, а її радіус — 70% від земного.

Одним з інтригуючих аспектів Gliese 367 b є його походження. Дуже малоймовірно, що планета сформувалась у своєму нинішньому стані. Однією з можливостей є те, що це ядро ​​планети, мантія якої була оголена через катастрофічну подію або зіткнення з іншими протопланетами під час її раннього формування. Інша можливість полягає в тому, що Gliese 367 b був оточений багатою залізом областю в протопланетному диску, з якого він утворився.

Дослідження, проведене Гоффо та її командою, також виявило наявність ще двох планет у системі Gliese 367: Gliese 367 c і d. Наявність цих додаткових планет підтверджує думку про те, що планети USP часто зустрічаються в системах з кількома планетами, що вказує на можливі сценарії формування.

Gliese 367 b належить до унікального класу екзопланет під назвою супер-Меркурій. Ці планети мають склад, подібний до складу Меркурія, але більші та щільніші. Gliese 367 b, зокрема, є найщільнішою планетою USP, виявленою досі, із залізним ядром, що становить 91% її маси.

Хоча точне походження Gliese 367 b залишається загадкою, його незвичайні характеристики продовжують кидати виклик поточним моделям формування планет. Подальші дослідження та спостереження цієї захоплюючої екзопланети можуть дати цінну інформацію про формування та еволюцію планет в екстремальних умовах.

джерела:

– The Astrophysical Journal Letters – «Компанія для субземлі надвисокої щільності та ультракороткого періоду GJ 367 b: відкриття двох додаткових планет із малою масою через 11.5 та 34 дні»

– Туринський університет – Еліза Гоффо, провідний автор

– Центр космічних польотів імені Годдарда NASA – Супутник НАСА для огляду транзитних екзопланет

– Європейська південна обсерваторія