Astroforge готується до першої комерційної місії в глибокий космос

Каліфорнійська компанія Astroforge досягає значних успіхів у своїй місії з видобутку дорогоцінних металів у космосі. Наступного року компанія збирається запустити свій космічний корабель Brokkr-2 на ракеті в рамках програми SpaceX Artemis. Це буде перший випадок, коли приватна компанія відправить місію в далекий космос.

Мотивація космічного видобутку полягає в зростаючій потребі в металах, оскільки світ відходить від викопного палива до відновлюваної енергії. Ресурси Землі обмежені, а видобуток у традиційних місцях пов’язаний з економічними та екологічними витратами. Однак багато астероїдів у нашій Сонячній системі містять велику кількість металів, таких як кобальт, нікель і метали платинової групи, які мають вирішальне значення для промисловості майбутнього. Крім того, ці астероїди мають більшу концентрацію металів, ніж на Землі, тобто для отримання більшої кількості металів потрібно видобувати менше матеріалу.

Astroforge прагне вийти на цей ринок шляхом успішної комерціалізації видобутку в космосі. У той час як інші компанії в минулому робили спроби космічного майнінгу, Astroforge вважає, що нинішній ландшафт більш сприятливий через зниження витрат і доступність готових компонентів від процвітаючої екосистеми космічних компаній. Загальна вартість місії Brokkr-2 компанії Astroforge оцінюється в менше ніж 10 мільйонів доларів.

Засновники Astroforge, Метт Гіаліч і Хосе Акейн, обидва мають досвід космічної інженерії, досвід роботи в SpaceX та інших аерокосмічних компаніях. Вони усвідомлювали потенціал космічних місій, але їх стримували бюрократичні труднощі, пов’язані з роботою над проектами далекого космосу. Натомість вони вирішили запустити Astroforge, щоб отримати вигоду від прогресу космічних технологій і потенціалу зниження витрат на запуск.

Для своєї першої місії в глибокому космосі Astroforge націлився на астероїд типу М, який, як вважають, містить більшу концентрацію металів, ніж Земля. Хоча початкова місія включатиме проліт повз астероїд для збору даних і дослідження, Astroforge сподівається використовувати цю інформацію для майбутніх операцій з видобутку.

Прогрес Astroforge у розробці свого космічного корабля та успішне випробування своїх ракет демонструє його готовність до комерційної місії в глибокому космосі. Із зростаючим попитом на метали та потенціалом космічних ресурсів для задоволення цих потреб Astroforge готова зробити значний вплив у гірничодобувній промисловості.

Джерело: Forbes