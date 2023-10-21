Нові дослідження вказують на те, що стародавнє Грязьове озеро є потенційним джерелом доказів існування життя на Марсі

Згідно з новими дослідженнями, вчені, які шукають докази минулої придатності Марса для проживання, можуть зосередити свою увагу на стародавньому грязьовому озері. Хоча регіони з великою кількістю відкладень зазвичай вважаються гарною відправною точкою для пошуку, дослідження припускає, що дослідження джерела відкладень, а не регіонів, куди вони потрапляли, може бути більш плідним.

Дослідники припускають, що регіон Hydraotes Chaos, субрегіон Oxia Palus, містить стародавнє грязьове озеро, яке може містити приховані докази минулого життя. Грязьове озеро, утворене викидами зі стратиграфії аргілліту, насиченого газом, майже 4 мільярди років тому, дає унікальний погляд на матеріали стародавнього водоносного горизонту.

На відміну від величезних паводкових каналів, які вкривають Марс, плоска улоговина в Hydraotes Chaos спрощує дослідження марсіанських водоносних горизонтів і знижує ризик отримання наземних осадових відкладень. Крім того, надра Марса, можливо, залишалися придатними для життя навіть після того, як поверхня планети стала негостинною. Таким чином, дослідження відкладень у грязьовому озері може виявити докази життя з геологічного минулого Марса.

NASA Ames розглядає рівнини Hydraotes Chaos як можливе місце посадки для майбутньої місії, зосередженої на пошуку біомаркерів, зокрема ліпідів, які можуть протриматися на Марсі мільярди років. Регіон також представляє інші захоплюючі особливості, такі як широко розповсюджені грязьові вулкани та діапіри, які дають змогу зрозуміти підземні процеси та структури Марса.

Це дослідження проливає світло на складну геологію Марса та підкреслює важливість дослідження багатих осадами регіонів, таких як стародавнє грязьове озеро в Гідраотському Хаосі, у пошуках доказів минулої придатності для життя та потенційних ознак життя.

джерела:

– «Дослідження залишків осадових викидів Середнього Амазонського водоносного горизонту в марсіанській хаотичній місцевості» – Nature Scientific Reports

– Алексіс Родрігес, старший науковий співробітник Інституту планетарних наук