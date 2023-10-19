Дослідники проводять квантове моделювання зворотного потоку часу за допомогою заплутаності

Дослідники з Кембриджського університету зробили інтригуюче відкриття в царині квантової механіки. Маніпулюючи квантовими зв’язками, вони змогли змоделювати, що могло б статися, якщо потік часу змінити на протилежний. Під керівництвом Девіда Арвідссона-Шукура з Кембриджської лабораторії Hitachi команда поєднала свою теорію з квантовою метрологією, галуззю, яка використовує квантову теорію для проведення високочутливих вимірювань. Експеримент включав заплутування двох частинок, однією з яких маніпулювали, щоб змінити минулий стан іншої частинки, таким чином змінивши результат експерименту.

Заплутаність стосується випадків, коли група частинок має однакові квантові стани навіть після того, як вони розділені великими відстанями. Це явище лежить в основі квантових обчислень, де заплутані частинки використовуються для виконання складних обчислень. Хоча концепція подорожі частинок назад у часі була предметом дебатів, підхід команди з Кембриджа проливає нове світло на ці можливості.

Моделювання команди продемонструвало, що теоретично можливо ретроактивно змінити минулі дії за допомогою маніпуляції квантовою заплутаністю. Наприклад, вони проілюстрували, як хтось може надіслати подарунок іншій особі в перший день, не знаючи її списку бажань до другого дня, але все одно встигає змінити те, що було надіслано в перший день на основі отриманої інформації. Ця інновація відкриває потенційні можливості застосування в квантових обчисленнях та інших технологіях.

Експеримент виявив 75% ймовірність невдачі для спостережуваного ефекту, тобто бажаного результату було досягнуто лише в одному з чотирьох запусків. Щоб пом’якшити це, дослідники запропонували надсилати багато заплутаних фотонів і використовувати фільтр для видалення невиправлених фотонів, гарантуючи, що деякі з них згодом перенесуть оновлену інформацію. Хоча команда уточнює, що їхня робота не дозволяє здійснювати традиційні подорожі в часі, вона являє собою важливе дослідження основ квантової механіки та засіб виправити минулі помилки заради кращого майбутнього.

Дослідження було підтримано різними фондами та організаціями, включаючи Шведсько-Американський фонд, Меморіальний фонд Ларса Гієрти, Коледж Гіртона та Дослідницьку раду з інженерних і фізичних наук (EPSRC).

Джерело: Кембриджський університет, Physical Review Letters