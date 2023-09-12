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Розкриття таємниць вулкана: розшифровка виверження Ла-Пальма 2021 року

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Розкриття таємниць вулкана: розшифровка виверження Ла-Пальма 2021 року

Виверження 2021 року на іспанському острові Ла-Пальма розкрило приховані таємниці підземної вулканічної системи. Це виверження, яке стало першою вулканічною активністю на острові за 50 років, завдало значної шкоди будівлям і сільськогосподарським угіддям, але не призвело до людських жертв завдяки своєчасній евакуації. Зараз вчені вивчають кристалічні капсули всередині затверділої лави, щоб отримати уявлення про внутрішню роботу Землі.

Аналізуючи кристали, знайдені всередині лави, вчені можуть визначити тип магми та її джерело в глибині Землі. Ця інформація в поєднанні з сейсмічними даними землетрусів, спричинених рухомою магмою, може допомогти вченим передбачити тип та інтенсивність майбутніх вивержень. Це судово-медичне дослідження лави забезпечить «чотиривимірне відео» минулого, сьогодення та майбутнього вулкана.

Вулканологи, які вивчали виверження Ла-Пальма, мали унікальну можливість зібрати свіжі зразки лави безпосередньо з місця виверження, навіть коли розплавлена ​​порода текла через населені райони. Для отримання зразків використовувалися різні методики, від використання лопат або металевих кігтів, схожих на кліщі, до використання імпровізованих зброй для відбору проб, виготовлених із зубчастих жердин. Зразки лави швидко загартували у воді, щоб зберегти їх хімічний склад.

Крім вивчення лави, вчені збирали пірокластичну речовину, уламки вулкана, викинуті під час вивержень. Ці уламки дають цінну інформацію про процес виверження. Протягом усього виверження землетруси були частими, що вказувало на підйом магми під поверхнею.

Розшифровуючи таємниці, приховані в кристалах, і вивчаючи процес виверження в режимі реального часу, вчені сподіваються краще зрозуміти та передбачити майбутню вулканічну активність. Це дослідження має вирішальне значення для захисту громад, які живуть у вулканічних районах, і пом’якшення потенційного впливу майбутніх вивержень.

Визначення:
– Магма: розплавлена ​​порода під поверхнею Землі
– Пірокластична речовина: вулканічні уламки, викинуті під час вивержень
– Сейсмічні дані: дані, зібрані під час землетрусів

джерела:
– Джерело статті: Smithsonian Magazine: Вибух вулкана Ла Пальма відкриває приховані підземні таємниці

By Мамфо Брешіа

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