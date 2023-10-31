Захоплюючий і жахливий: світ взаємодії паразитів і людини

Паразити та їхні господарі беруть участь у жахливому танці виживання, коли паразити маніпулюють, вторгаються та часто вбивають своїх нічого не підозрюючих господарів. Від контролю над розумом до вириву з тіл, світ паразитів водночас жахає та інтригує.

На одному відео показано, як паразитична нематода тікає від потопаючого богомола. Волосовник, також відомий як Coptotermes formosanus, змінює поведінку свого господаря, змушуючи його шукати воду. Після поїдання богомолом личинка хробака свердлить кишечник богомола, поглинаючи поживні речовини з порожнини його тіла. Згодом зрілий паразит виділяє білки, які переймають нервову систему богомола, змушуючи його потонути.

На іншому фото спори паразитичного гриба Entomophthora muscae вириваються з тіла тигрової мухи. Гриб росте всередині мухи, націлюючись на жирові клітини та тканини для отримання енергії, зберігаючи життєво важливі органи. Витративши всі поживні речовини, гриб атакує мозок хазяїна, контролюючи його поведінку та змушуючи його сісти на високий лист. Потім заражена муха розправляє крила і трясе черевцем, дозволяючи грибку випустити свої спори, перш ніж муха загине.

Відео також фіксують жахливу долю гусениць і павуків від рук паразитичних ос і грибів. Самки браконідних ос відкладають яйця всередину своїх господарів, а личинки, що вилупилися, харчуються органами господаря, поки той не загине. Потім личинки оси прядуть шовкові кокони, прикріплені до трупа господаря, де згодом вони перетворюються на ос. З іншого боку, гриби Cordyceps ростуть всередині павуків, перетравлюючи їх зсередини і зрештою вбиваючи.

Нарешті, на відео видно, як личинка мухи виривається з тіла гусениці слимака. Мухи-тахініди відкладають крихітні яйця на гусениць, які вилуплюються і зариваються в їхні тіла, щоб харчуватися. Личинки поїдають нутрощі гусениці, перш ніж вийти з неї та відповзти.

Хоча ці взаємодії можуть бути жахливими, вони дають цінну інформацію про складний і часто жорстокий світ паразитів та їхніх господарів. Ці захоплюючі приклади демонструють різні стратегії, які використовують паразити, щоб забезпечити своє виживання, навіть ціною життя своїх господарів.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке паразити?

Паразити — це організми, які живуть на або всередині інших організмів, відомих як господарі, і залежать від них для виживання. Вони отримують поживні речовини від своїх господарів, часто завдаючи їм шкоди або навіть смерті.

З: Як паразити маніпулюють своїми господарями?

Паразити розробили різноманітні механізми маніпулювання поведінкою своїх господарів. Вони можуть змінювати нейронні сигнали, виділяти хімічні речовини, які впливають на мозок хазяїна, або заволодіти нервовою системою хазяїна, змушуючи його поводитися так, щоб сприяти розмноженню та виживанню паразита.

З: Паразити зустрічаються лише у тварин?

Ні, паразити також можуть заражати рослини та навіть інших паразитів. Вони існують у різноманітних формах: від мікроскопічних організмів, таких як бактерії та найпростіші, до більших організмів, таких як черви та комахи.

З: Чи всі паразити шкідливі для своїх господарів?

Хоча багато паразитів завдають шкоди своїм господарям, деякі взаємодії можуть бути взаємовигідними, наприклад певні симбіотичні відносини, коли обидва організми отримують користь. Однак приклади, наведені в цій статті, зосереджені на паразитичних взаємодіях, які призводять до шкоди або смерті господаря.

З: Чи можуть паразити заразити людину?

Так, люди можуть бути господарями багатьох паразитів, у тому числі різних типів черв’яків, найпростіших і комах. Ці паразити можуть спричиняти низку захворювань і проблем зі здоров’ям, що підкреслює важливість розуміння взаємодії паразитів і господаря для здоров’я людини.

Примітка: вихідна стаття не містить конкретних посилань або посилань на зовнішні джерела.