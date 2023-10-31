Минулого тижня президент Росії Володимир Путін скликав нараду з лідерами галузі, щоб обговорити розвиток російської економіки, приділивши особливу увагу космічній галузі. Серед обговорюваних тем були широкосмугове угруповання «Сфера», багаторазова ракета «Амур СПГ» та транспортний енергетичний модуль — інноваційний космічний ліфт на ядерному двигуні. Під час зустрічі президент Путін підкреслив важливість запланованої російської космічної станції та оголосив про плани щодо запуску її першого модуля до 2027 року.

Наразі Китай є єдиною країною, яка має власну діючу космічну станцію. Російська орбітальна станція (РОС) прагне це змінити. Перший модуль ROS буде об’єднаним енергетичним і науковим модулем, і його укомплектовуватимуть космонавти, обрані за допомогою процесу відбору, подібного до процесу Міжнародної космічної станції (МКС). Крім розробки ROS, Росія також працює над удосконаленням космічного корабля «Прогрес», який виконує роль шатла до МКС, і розробляє новий транспортний корабель під назвою «Орел». Цікаво, що головний конструктор РОС Володимир Кожевніков повідомив, що випуск кавомашини для членів екіпажу на РОС не планується.

На Міжнародній космічній станції астронавти зараз споживають відновлену каву, процес, який передбачає маневрування в невагомості та спеціально розроблені контейнери. Однак був час, коли на МКС була своя кавова машина. У 2015 році апарат ISSpresso був доставлений на космічну станцію та встановлений астронавтом ESA Самантою Крістофоретті, яка продемонструвала його використання у відео. Розроблена у партнерстві з Agrotec, Lavazza та Італійським космічним агентством (ASI), машина ISSpresso була першою капсульною кавоваркою, розробленою для унікального середовища мікрогравітації космосу.

Машина використовувала капсули Lavazza, спеціально виготовлені для Землі, і була розроблена нова технологія для промивання гідравлічної системи після кожного наливання кави. Цей процес очищення створював різницю тиску в спеціальному пакеті, який вивільняв безпомилковий аромат, коли вставлялася соломинка. Хоча експериментальна кавова машина вважалася успішною, її повернули на Землю в 2017 році, і з того часу в космосі не було жодної кавоварки.

Питання та відповіді:

З: Коли очікується запуск першого модуля російської космічної станції?

Відповідь: Перший модуль російської космічної станції планується запустити до 2027 року.

З: Якій меті служитиме перший модуль?

Відповідь: Перший модуль російської космічної станції буде функціонувати як комбінований енергетичний і науковий модуль.

З: Чи відбирають космонавтів для роботи на борту ROS подібно до МКС?

Відповідь: Так, космонавти будуть обрані для роботи на борту ROS у процесі відбору, подібному до процесу відбору на Міжнародній космічній станції.

З: Чи була кавова машина на Міжнародній космічній станції?

В: Так, апарат ISSpresso був встановлений на Міжнародній космічній станції в 2015 році, але повернутий на Землю в 2017 році.

Питання: Чи буде на Російській орбітальній станції кавовий автомат?

Відповідь: За словами головного конструктора РОС Володимира Кожевнікова, наразі не планується виробництво кавомашини для членів екіпажу на РОС.