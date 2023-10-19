Астероїди: потенційна загроза для Землі

16 жовтня NASA опублікувало візуально привабливу інфографіку, висвітлюючи хвилюючу проблему, яка може мати катастрофічні наслідки. Поставлене завдання, відоме як «Захист планети», передбачає спостереження НАСА за астероїдами, які потенційно можуть зіткнутися з Землею, спричинивши масштабне спустошення, подібне до долі динозаврів. Однак виявлення цих астероїдів є складним процесом, оскільки вони не випромінюють світла.

На щастя, нові телескопи, спеціально розроблені для полювання на астероїди, зіграли важливу роль у цій місії. Станом на серпень 2023 року вже відомо 32,000 405 навколоземних астероїдів. Зусилля з визначення місцезнаходження та відстеження цих астероїдів заслуговують похвали: понад XNUMX мільйонів спостережень як любителів, так і професійних астрономів надіслано до Центру малих планет, центрального центру стратегії планетарного захисту НАСА.

На жаль, статистика, представлена ​​в інфографіці, розкриває тривожну реальність. З 32,000 10,000 відомих навколоземних астероїдів більше 140 2013 мають діаметр більше 20 метрів. Якби один із них зіткнувся із Землею, він міг би знищити ціле місто. Для порівняння, Челябінський метеорит, який завдав шкоди Росії в XNUMX році, оцінювався в XNUMX метрів.

Інфографіка також підкреслює, що з приблизно 14,000 140 астероїдів шириною 50 метрів, які ще не виявлені, один із них може бути на шляху зіткнення із Землею. Крім того, приблизно 1 астероїдів діаметром XNUMX кілометр все ще невідкриті. Удар астероїда такого розміру може мати катастрофічні наслідки для цивілізації.

Відповідальність за захист планети лежить не лише на NASA, але й на колективі організацій. Інфографіка служить нагадуванням про те, що для забезпечення безпеки людства ще потрібно зробити роботу. Навіть проста передача інформації за допомогою інфографіки може надихнути людей приєднатися до полювання на астероїди, сприяючи зусиллям із захисту планети.

джерела:

– NASA – Навколоземні астероїди станом на 31 серпня 2023 року

– UT – Ось як NASA планує захистити Землю від астероїдів і комет

– UT – NASA робить захист від астероїдів пріоритетом, переводячи свою місію NEO Surveyor на фазу розробки

– УТ – Планетарний захист повинен зайняти центральне місце?