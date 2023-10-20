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Існують тисячі потенційно небезпечних астероїдів, які можуть спустошити міста

ByВікі Ставропулу

Жовтень 20, 2023
Існують тисячі потенційно небезпечних астероїдів, які можуть спустошити міста

Відділ Planetary Defense NASA відповідає за виявлення та відстеження астероїдів, які потенційно можуть зіткнутися з Землею та спричинити масштабні руйнування. Хоча завдання може здатися простим, насправді воно досить складне. Астероїди не випромінюють світла, тому їх зазвичай виявляють, коли сонячне світло відбивається від їх поверхні та вловлюється телескопами, які спостерігають за нічним небом. Останнім часом зросла кількість телескопів, спеціально призначених для полювання на астероїди.

Згідно з інфографікою NASA, опублікованою в жовтні 2023 року, наразі відомо про 32,000 405 астероїдів, розташованих навколо Землі. Зусилля з ідентифікації та відстеження цих астероїдів були вражаючими: понад XNUMX мільйонів спостережень як любителів, так і професійних астрономів надіслали до Центру малих планет, центрального центру стратегії планетарного захисту НАСА.

Однак інфографіка показує тривожну статистику. Із 32,000 10,000 навколоземних астероїдів понад 140 2013 мають діаметр понад 20 метрів. Якби один із цих астероїдів врізався в Землю, він був би здатний знищити ціле місто. Щоб пояснити це в перспективі, астероїд, який впав на Челябінський район у Росії в XNUMX році, був оцінений у XNUMX метрів у діаметрі, і він завдав значних збитків і травм.

Ще більше тривоги викликає те, що експерти NASA вважають, що ми знайшли лише менше половини потенційно небезпечних астероїдів шириною 140 метрів. За їхніми оцінками, існує понад 14,000 50 таких астероїдів, які ще не відкриті. Крім того, існує приблизно 1 астероїдів діаметром XNUMX кілометр, які не знайдені. Удар астероїда такого розміру може мати катастрофічні наслідки, що перевищують знищення одного міста.

Спільнота планетарного захисту, яка включає організації за межами НАСА, стикається з надскладним завданням щодо забезпечення безпеки людства. Будь-яке зусилля, яким би малим воно не було, відіграє вирішальну роль у цій місії. Захоплююча інфографіка служить нагадуванням про важливість постійних зусиль з ідентифікації та відстеження потенційно небезпечних астероїдів.

By Вікі Ставропулу

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