Обсерваторія Віри К. Рубін виявляє астероїди за допомогою нового алгоритму

Обсерваторія Vera C. Rubin, яка має розпочати роботу в 2025 році, продемонструвала свої можливості виявлення астероїдів ще до офіційного запуску. Дослідники з Університету Вашингтона розробили новий алгоритм під назвою HelioLinc3D, який успішно ідентифікував навколоземний астероїд лише за кількома зображеннями. Алгоритм виконує зв’язування кількох ночей, об’єднуючи дані кількох ночей, щоб знайти реальні об’єкти, використовуючи менше спостережень, ніж поточні інструменти.

Обсерваторія Рубіна прагне подвоїти кількість відомих астероїдів і потенційно небезпечних астероїдів (PHA) протягом перших кількох місяців роботи. PHA — це астероїди, орбіти яких досить близькі до орбіти Землі, тому вони потенційно можуть зіткнутися з нашою планетою. Завдяки своєму великому оглядовому телескопу Simonyi Survey Telescope та найбільшому у світі об’єктиву «риб’яче око» обсерваторія зніматиме цифрові зображення неба кожні три дні, генеруючи приблизно 20 терабайт даних за ніч.

Heliolinc3D перевірено з використанням даних опитування ATLAS, проведеного Гавайським університетом. Під час цього тесту алгоритм успішно ідентифікував PHA під назвою 2022 SF289, який спостерігався ATLAS, але не був ідентифікований як новий об’єкт традиційними методами. Алгоритм виявляє зміни в небі, віднімаючи послідовні зображення та ідентифікуючи відмінності. Потім він вимірює яскравість і положення цих відмінностей.

Окрім виявлення PHA, обсерваторія Віри К. Рубін, як очікується, зробить інші відкриття Сонячної системи, включаючи об’єкти поясу Койпера та потенційно більші міжзоряні об’єкти. Обсерваторія зробить революцію в галузі астрономії, збираючи безпрецедентну кількість даних і надаючи вченим цінну інформацію про нашу Сонячну систему та за її межами.

джерела:

– Вашингтонський університет (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NOIRLab NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)