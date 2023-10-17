Дослідження показує, що газові гіганти зустрічаються частіше, ніж вважалося раніше

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що такі газові гіганти, як Юпітер, можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше, особливо в тихих регіонах зоряних систем. Традиційне розуміння зоряних систем полягало в тому, що вони складалися з скелястих планет, розташованих поблизу зірки, і газових гігантів, розташованих далі. Однак нещодавні відкриття «гарячих Юпітерів», газових гігантів, що обертаються дуже близько до своїх зірок, поставили під сумнів це припущення.

Дослідження, проведене Раффаеле Граттеном та його колегами з Італійського національного інституту астрофізики, було зосереджено на рухомій групі Beta Pictoris, невеликій групі зірок, розташованих приблизно за 115 світлових років від нас. Вони проаналізували масу та рух 30 зірок у цій групі та виявили, що приблизно 20 із них потенційно можуть підтримувати газові гіганти, подібні за розміром до Юпітера, у зовнішніх областях їхніх зоряних систем.

Цей висновок важливий, оскільки попередні опитування показали, що газові гіганти відносно рідкісні в зоряних системах, причому менше ніж кожна п’ята зірка, схожа на Сонце, має власну версію Юпітера. Дослідники вважають, що ключова відмінність полягає в середовищі рухомої групи Beta Pictoris, яке рідше та менш заселене порівняно з іншими регіонами зореутворення. У цих тихих, розкиданих районах газові гіганти мають вищі шанси утворитися та вижити.

Газові гіганти, такі як Юпітер, народжуються в холодних зовнішніх областях зоряних систем, де леткі елементи можуть конденсуватися в лід і газ. Однак формування та стабільність цих планет можуть бути порушені гравітаційною взаємодією з іншими планетами-гігантами або зірками, що пролітають повз. У густонаселених зоряних регіонах наявність більшої кількості зірок і менша відстань між ними може ускладнити утворення газових гігантів і збереження їхнього положення.

Хоча астрофізики обговорюють місце народження нашого власного Сонця, це дослідження показує, що наша Сонячна система навряд чи виникла з густонаселених зоряних ясел. Дослідження вказує на те, що наше Сонце, можливо, виникло в більш спокійній місцевості з лише кількома розрізненими молодими зірками. Для подальшого розуміння формування зоряних систем необхідні додаткові дослідження в більш щільних регіонах зореутворення.

Дані, зібрані обсерваторією ESA Gaia, яка зараз обертається навколо Сонця, можуть запропонувати подальше розуміння цього інтригуючого питання.

Джерела: Nature Communications, Inverse