Вчені виявили, що космічні структури ростуть повільніше, ніж передбачалося

Вчені з Мічиганського університету виявили, що великі космічні структури, такі як скупчення галактик, ростуть повільніше, ніж передбачала загальна теорія відносності Ейнштейна. Вони також виявили, що придушення зростання космічної структури є навіть більш значним, ніж те, що передбачає теорія, через прискорення розширення Всесвіту, спричинене темною енергією.

Розподіл галактик у Всесвіті не є випадковим; замість цього вони мають тенденцію групуватися разом. Ці скупчення почалися як невеликі згустки матерії в ранньому Всесвіті і поступово переросли в галактики, а потім у скупчення галактик і нитки. На зростання цих космічних структур впливає гравітаційна взаємодія та стиснення під дією власної гравітації.

Темна енергія, яка є таємничим компонентом Всесвіту, прискорює розширення Всесвіту, але має протилежний вплив на зростання великих структур. Він гасить збурення і сповільнює ріст структур. Вивчаючи кластеризацію та зростання космічних структур, вчені можуть отримати уявлення про природу гравітації та темної енергії.

Щоб дослідити зростання структур, дослідники використовували різні космологічні зонди. Вони проаналізували космічний мікрохвильовий фон, який надає інформацію про розподіл матерії в ранньому Всесвіті. Вони також досліджували слабке гравітаційне лінзування форм галактик, щоб розшифрувати розподіл матерії між нами та космічним мікрохвильовим фоном.

Крім того, дослідники дивилися на рух галактик у локальному всесвіті, щоб відстежити зростання структур до більш пізнього часу. Різниця в темпах зростання, яку вони спостерігали, стає помітнішою в міру наближення до сьогоднішнього дня.

Ці висновки потенційно стосуються «напруги S8» у космології, яка виникає, коли два різні методи дають непослідовні значення для параметра, який описує ріст структур. Відкриття дослідників про пізнє пригнічення зростання могло б узгодити ці два значення.

Команда прагне ще більше зміцнити статистичні докази цього пригнічення росту та отримати глибше розуміння наслідків своїх висновків. Це захоплююча можливість розкрити нову фізику або виявити потенційні систематичні помилки в поточних моделях, щоб краще пояснити еволюцію космічних структур.