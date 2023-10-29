Наука про котяче мурчання: виявлено заспокійливий механізм

Століттями коти були улюбленими супутниками, забезпечуючи комфорт і відчуття спокою. Одним із найприємніших аспектів присутності кота є його заспокійливе муркотіння. У Національний день котів ми занурюємось у захоплюючий світ котячого муркотіння завдяки ідеям від амбасадора WHISKAS та ветеринара MARS Petcare, доктора Фіони Паттерсон.

Всупереч поширеній думці, котяче мурчання походить не з горла. Натомість це починається в їхньому мозку, звідки сигнали надходять до м’язів гортані, змушуючи їх вібрувати. Коли кішка дихає, повітря проходить через ці вібруючі м’язи, створюючи характерне муркотіння.

Хоча прийнято вважати, що муркочучий кіт задоволений, доктор Паттерсон пояснює, що муркотіння може мати різне значення. Розуміння мови котячого тіла та врахування контексту ситуації має вирішальне значення для розшифровки їхніх намірів муркотіння.

Часті питання (FAQ)

Питання: Які причини муркотіння кішки?

A: Коти можуть муркотіти з кількох причин, зокрема:

Ознака задоволеності та щастя, як правило, супроводжується розслабленою позою та напівзаплющеними очима.

Висловлення голоду або передчуття їжі, що часто супроводжується поєднанням муркотіння та нявкання.

Встановлення зв’язку між кошенятами та їх матір’ю, оскільки муркотіння починається в дуже ранньому віці та допомагає кошенятам повідомляти про своє самопочуття.

Самозаспокоєння та пошуки полегшення, особливо коли відчуваєш біль або страждаєш.

Допомога в їхньому власному процесі загоєння, оскільки вібрації, створені муркотінням, можуть сприяти відновленню кісток і тканин, полегшити дихання та зменшити біль і набряк.

З: Чи всі коти муркочуть?

В: Ні, не всі коти вміють муркотіти. Лише менші коти, такі як домашні, мають анатомічну здатність видавати звуки муркотіння. Великі кішки, такі як леви і тигри, не можуть муркотіти, але можуть ревіти.

Кішки продовжують дивувати нас своїм широким спектром звуків і поведінки. Розуміючи науку та значення котячого муркотіння, ми можемо поглибити наш зв’язок із цими неймовірними створіннями та по-справжньому оцінити спокій, який вони приносять у наше життя.