Виявлено новий квантовий ефект: відкриття явища Спінарон

Вперше команда фізиків-експериментаторів з Вюрцбурзько-Дрезденського кластеру передового досвіду ct.qmat виявила новий квантовий ефект під назвою «спінарон». Це революційне відкриття ставить під сумнів довготривалий ефект Кондо, який був стандартною моделлю взаємодії магнітних матеріалів з металами.

У своєму експерименті дослідники помістили окремі атоми кобальту на поверхню міді та піддали їх інтенсивному зовнішньому магнітному полю в ретельно контрольованому середовищі. Використовуючи скануючий тунельний мікроскоп, вони змогли спостерігати орієнтацію обертання атомів кобальту. Вони виявили, що спін атомів кобальту постійно перемикається між позитивним і негативним, збуджуючи навколишні електрони міді. Це явище, відоме як ефект спінарону, було передбачено теоретиком Саміром Лунісом у 2020 році.

Існування ефекту спінарону ставить під сумнів ефект Кондо, який був переважаючим поясненням взаємодії між кобальтом і міддю. Ефект Кондо свідчить про те, що різні магнітні орієнтації атома кобальту та електронів міді компенсують один одного, утворюючи «хмару Кондо». Однак ефект спінарону, який спостерігала вюрцбурзька команда, демонструє, що зміна намагніченості атома кобальту та зв’язок з електронами міді призводить до іншого стану.

Це новаторське відкриття відкриває нові можливості в галузі спінтроніки, де обертання електронів використовується для технологічних застосувань. Розуміння та використання ефекту спінарону може потенційно призвести до прогресу в квантових обчисленнях і зберіганні інформації.

Питання та відповіді:

З: Що таке спінароновий ефект?

В: Ефект спінарону — це новий квантовий ефект, який спостерігався в експерименті, де окремі атоми кобальту поміщали на поверхню міді. Спін атомів кобальту постійно перемикається між позитивним і негативним, збуджуючи навколишні електрони міді.

З: Що таке ефект Кондо?

В: Ефект Кондо — це теоретична концепція, яка була стандартною моделлю для пояснення взаємодії між магнітними матеріалами, такими як кобальт, і металами, такими як мідь. Це припускає, що різні магнітні орієнтації компенсують одна одну, утворюючи «хмару Кондо».

З: Як відкриття ефекту спінарону ставить під сумнів ефект Кондо?

Відповідь: Спостереження ефекту спінарону вюрцбурзькою групою демонструє, що зміна намагніченості атома кобальту та його зв’язок з електронами міді створює інший стан, що суперечить припущенням про ефект Кондо.

З: Які потенційні застосування розуміння ефекту спінарону?

Відповідь: Розуміння та використання ефекту спінарону може призвести до прогресу в спінтроніці, галузі, де обертання електронів використовується для таких технологічних застосувань, як квантові обчислення та зберігання інформації.

джерело: Фізика природи