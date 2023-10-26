Вчені досягли прориву з нанофотонним прискорювачем електронів

Вчені досягли революційного прогресу в прискоренні частинок завдяки успішному запуску нанофотонного прискорювача електронів (NEA). Це надзвичайне досягнення відкрило нові можливості для широкого спектру застосувань. Довжина головної прискорювальної труби NEA становить лише 0.02 дюйма, що в 54 мільйони разів коротше, ніж окружність Великого адронного колайдера (LHC) CERN, найбільшого та найпотужнішого прискорювача частинок у світі.

Основною метою створення цих прискорювачів є використання енергії, виробленої прискореними електронами, для точного медичного лікування, яке може замінити більш шкідливі форми променевої терапії, що використовується для боротьби з раковими клітинами. Нанофотонний прискорювач електронів містить мікрочіп, що містить надзвичайно мізерну вакуумну трубку, що складається з тисяч окремих стовпів.

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Nature дослідниками з Університету Фрідріха-Александра Ерлангена-Нюрнберга (FAU) у Німеччині, електрони були прискорені з початкового значення енергії 28.4 кілоелектронвольт до 40.7 кеВ. Це значне збільшення майже на 43% демонструє потенціал NEA. Дослідники Стенфордського університету вже відтворили це досягнення за допомогою власного компактного прискорювача, хоча подальші оцінки тривають.

На відміну від LHC, який використовує понад 9,000 магнітів для створення магнітних полів, які рухають частинки майже зі швидкістю світла, NEA працює, спрямовуючи світлові промені на опори у вакуумній трубці. Цей метод посилює енергію контрольованим чином, хоча результуюче енергетичне поле є значно слабшим. Електрони, прискорені NEA, мають лише близько мільйонної частки енергії частинок, прискорених LHC.

Дослідники з оптимізмом дивляться на покращення дизайну NEA шляхом вивчення альтернативних матеріалів або використання кількох трубок для більшого прискорення частинок. Цей прогрес має потенціал для полегшення новаторських застосувань, таких як призначення цільової променевої терапії безпосередньо на уражені ділянки тіла за допомогою прискорювача частинок, встановленого на ендоскопі.

Питання та відповіді:

Питання: Чим нанофотонний прискорювач електронів (NEA) відрізняється від Великого адронного колайдера (LHC)?

A: NEA значно менший за розміром і використовує світлові промені для прискорення частинок, тоді як LHC покладається на магніти та досягає набагато більшої енергії частинок.

З: Які потенційні застосування NEA?

Відповідь: NEA є багатообіцяючим у забезпеченні точних медичних методів лікування, зокрема в області променевої терапії раку.

З: Чи можна ще вдосконалити NEA?

Відповідь: Дослідники вважають, що досліджуючи альтернативні матеріали або об’єднуючи кілька трубок, вони можуть розширити можливості NEA та ще більше прискорити частинки.

джерела:

– Природа: nature.com

– Ерланген-Нюрнберзький університет імені Фрідріха-Александра (FAU): fau.eu