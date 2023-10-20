У цій статті наведено інформацію про спостереження за небом 20-23 жовтня, включаючи положення планет, видимість Місяця та метеорний потік Оріоніди.

жовтень 20

Меркурій, найменша планета Сонячної системи, досягає вищого з’єднання і стане видимою як вечірня зірка в листопаді.

Під час темного вікна можна побачити M1, Крабоподібну туманність, яка є залишком масивної зірки, яка вибухнула в 1054 році. Туманність виглядає як білувата пляма на небі, а її центральний пульсар можна побачити з великим телескоп.

жовтень 21

Сьогодні Міжнародна ніч спостереження за Місяцем, і Місяць досягає першої чверті. Це дає гарні можливості для спостереження з настанням сутінків. Місяць знаходиться в Стрільці, високо на півдні на заході сонця і рухається до південно-західного горизонту.

Спостерігачі можуть шукати термінатор, який є лінією, що розділяє темні та світлі ділянки Місяця. Біля екватора видно Апеннінські гори та кратери Архімед, Автолік і Арістил. На південь від екватора можна спостерігати кратери Альбатегній і Гіппарх.

Метеорний потік Оріоніди також досягає піку цієї ночі, найкращий час для спостереження – рано вранці 22 жовтня. Метеори походять із уламків, залишених кометою Галлея, і їх можна побачити поблизу сузір’я Оріона, з точкою радіанта на північний схід від зірка Бетельгейзе. Спостерігачі можуть очікувати побачити від 15 до 20 метеорів на годину до сходу сонця.

жовтень 22

Найкращий час для спостереження за метеорним дощем Оріоніди – рано вранці між 2:45 і місцевим сходом сонця. Точка випромінювання метеорів знаходиться поблизу зірки Бетельгейзе в Оріоні, і найкращі види будуть отримані приблизно з кута XNUMX° по обидві сторони від цієї точки.

Спостерігачі повинні знайти темне небо з чітким видом на північний, східний і південний горизонт і просканувати небо на наявність падаючих зірок. Астофотографи також можуть зафіксувати метеори на своїх зображеннях. З наближенням світанку кількість метеорів має покращуватися.

жовтень 23

Венера досягає найбільшої західної елонгації о 7:46 за східним часом, з’являючись приблизно під XNUMX° від Сонця. Планета також досягає дихотомії, з’являючись наполовину освітленою. Спостерігачі можуть порівнювати зовнішній вигляд Венери протягом наступних кількох днів, щоб визначити, коли вона виглядає точно наполовину освітленою.

Наразі Венеру можна побачити як ранкову зірку та залишатиметься такою протягом наступних кількох днів.

джерела:

– Астрономія: Роен Келлі