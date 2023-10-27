Пошук інопланетної рослинності: вікно в позаземне життя

Десятиліттями вчені розмірковували над концепцією інопланетного життя та того, як воно може виглядати. Однією з цікавих можливостей, яка захопила уяву дослідників, є існування позаземних «рослин». Як можуть з’явитися ці чужорідні рослини і як ми можемо їх виявити?

Глибоко в рукаві Оріона галактики Чумацький Шлях, розташованій приблизно в 93 мільйонах миль від її жовтого карлика, лежить планета, яка має унікальну особливість: яскраво-рожеве озеро, оточене кристалічними, білосніжними берегами. Озеро, відоме як Lake Hillier, є домом для примітивних мікроорганізмів, які називаються «галобактеріями». Ці таємничі форми життя з їх дивовижним фіолетовим відтінком процвітають у, здавалося б, негостинних умовах. Хоча це озеро належить до південного узбережжя Землі в Західній Австралії, таємниці, які зберігають ці галобактерії, потенційно можуть дати розуміння відкриття інопланетної рослинності у далеких світах.

За останні роки астрономи ідентифікували понад 5,500 планет за межами нашої Сонячної системи, виявивши різноманітний набір дивних і дивних світів. Завдяки розвитку технологій вчені впевнені, що зрештою вони виявлять безпомилкові ознаки позаземного фотосинтезу, проливаючи світло на існування інопланетних рослин.

Поняття інопланетної рослинності настільки потойбічне, наскільки можна собі уявити. Уявіть собі ліси з чорними деревами під небом із безліччю сонць, інопланетні чагарники, які схиляються до вічного заходу, і хижий підлісок, який пожирає нічого не підозрюючих форм життя.

Щоб зрозуміти потенційні форми інопланетного життя, важливо розглянути принципи, продиктовані фізикою. Усе життя вимагає джерела енергії, щоб протистояти невблаганній силі ентропії. Позаземні організми можуть отримувати цю енергію трьома відомими методами: використання сонячного світла, як рослини, використання неорганічних хімічних речовин, таких як бактерії гідротермальних джерел, або споживання інших організмів, які вже отримали енергію двома попередніми способами.

Коли ми досліджуємо можливості інопланетної рослинності, захоплююче споглядати поширеність фотосинтетичного життя у Всесвіті. На Землі рослинний світ відіграє домінуючу роль, становлячи більшу частину біомаси. Чи може бути так, що наша увага до розумних істот у пошуках позаземного життя весь час була помилковою, і ключ лежить у ідентифікації флори, а не фауни?

Ненсі Кіанг, біометеоролог з Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA, зауважує: «Ми знаємо, що на нашій планеті фотосинтез був успішним майже з самого початку життя… і очікується, що він може стати успішним процесом на іншій планеті».

Однак пошуки позаземної рослинності викликають труднощі. Знаковий експеримент, проведений космічним кораблем «Галілей» у 1990 році, дав цінну інформацію про те, як шукати ознаки життя в космосі. Виявлення кисню та присутність хлорофілу, всюдисущого пігменту в рослинах, були одними з показників, які спостерігали. Однак виявлення «червоного краю», явища, коли рослини поглинають червоне світло, але не інфрачервоне, виявилося більш надійним методом виявлення рослинності.

У наших пошуках інопланетних рослин відтворення цього експерименту шляхом пошуку червоного краю на поверхні екзопланет може виявитися корисним. Однак важливо пам’ятати, що еволюція наземних рослин на Землі тривала приблизно 500 мільйонів років. Позаземні форми життя, можливо, слідували іншою еволюційною траєкторією, що призвело до варіацій у їх зовнішньому вигляді та характеристиках.

Оскільки наше розуміння Всесвіту розширюється і наші технологічні можливості розвиваються, пошук позаземного життя, включаючи потенційне відкриття інопланетної рослинності, обіцяє захопити і надихнути нас. Завдяки цьому дослідженню ми отримуємо цінну інформацію про можливості життя за межами нашої рідної планети.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Що таке галобактерії?

Відповідь: Галобактерії — це примітивні мікроорганізми, які мешкають у надсолонених середовищах, таких як озеро Хіллієр. Вони мають характерний фіолетовий відтінок і процвітають в умовах, які здаються негостинними для інших форм життя.

З: Якими трьома способами позаземні організми можуть отримувати енергію?

В: Позаземні організми можуть отримувати енергію, використовуючи сонячне світло, використовуючи неорганічні хімічні речовини або споживаючи інші організми. Ці методи подібні до того, як рослини, гідротермальні бактерії та тварини отримують енергію відповідно.

З: Як ми можемо виявити чужорідну рослинність?

Відповідь: Одним із методів є пошук «червоного краю», явища, коли рослини поглинають велику кількість червоного світла, але не інфрачервоного. Відтворення експериментів, таких як той, що проводив космічний корабель «Галілей», може дозволити нам визначити наявність рослинності на екзопланетах.

З: Навіщо зосереджуватися на інопланетній рослинності замість розумного життя?

Відповідь: Хоча пошуки розумного позаземного життя були помітними, поширеність фотосинтетичного життя свідчить про те, що інопланетна рослинність може бути більш поширеною у Всесвіті. Дослідження можливості інопланетних рослин дає новий погляд на існування життя за межами нашої планети.