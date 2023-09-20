Підтвердження та спростування: пошуки найдальшої галактики

Вчені давно шукають найдальшу галактику у Всесвіті. Нещодавно був оголошений попередній кандидат під назвою «Галактика Мейсі», що свідчить про те, що вона може існувати на неймовірно ранньому етапі космічної історії. Проте подальші дослідження виявили іншу галактику, CEERS-93316, яка, здавалося, була ще далі. Ці висновки потребували перевірки.

Щоб визначити відстань і вік цих потенційних «найдавніших галактик», астрономи на чолі з Пабло Аррабалом Аро з Національної дослідницької лабораторії оптичної та інфрачервоної астрономії в Тусоні, штат Аризона, провели спектроскопічні дослідження у співпраці з командою в Шотландії. Їхні дослідження підтвердили, що галактика Мейсі існувала щонайменше через 390 мільйонів років після Великого вибуху. Крім того, вони спростували початкову оцінку відстані до CEERS-93316, розташувавши її на більш реалістичному червоному зміщенні z~4.9, приблизно на відстані 12 мільярдів світлових років.

Підтвердження Галактики Мейзі та відкриття CEERS-93316 пропонують цінне уявлення про ранній Всесвіт. Ці галактики виявляються більш яскравими, ніж інші в ту ж епоху, що свідчить про швидке зростання галактик у перші кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, що кидає виклик поточним моделям утворення галактик.

Щоб отримати точні вимірювання відстані, дослідницька група провела подальші спектральні дослідження двох галактик. Спектроскопія дозволила їм підтвердити високий червоний зсув галактики Мейзі та спростувати попередні оцінки для CEERS-93316. Спостерігаючи за найдавнішими галактиками, астрономи сподіваються зрозуміти умови та процеси, які призвели до народження та еволюції цих об’єктів на ранніх стадіях Всесвіту.

Це дослідження, яке стало можливим завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба (JWST), демонструє потужність цієї обсерваторії у виявленні галактик із високим червоним зміщенням. Місія JWST з пошуку найдальшої галактики на зорі космічного часу дозволить вченим зібрати детальну інформацію про ранній Всесвіт. З кожним відкриттям можливості телескопа перевищують очікування, надаючи цінну інформацію про фізичні характеристики галактик у ранньому Всесвіті.

Оскільки JWST продовжує вдивлятися в дитинство Всесвіту, астрономи очікують більше оголошень про ранні галактики. Зрештою або JWST, або його наступник можуть виявити невловиму «першу галактику», розкриваючи важливу інформацію про Всесвіт через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

джерела:

– Співпраця з Global Team підтверджує, спростовує далекі галактики

– Підтвердження та спростування дуже яскравих галактик у ранньому Всесвіті

– Повернувшись до раннього Всесвіту: історія підтвердження та спростування