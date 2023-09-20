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Розуміння центральної діри потепління США: примха зміни клімату

ByГабріель Бота

Вересень 20, 2023
Розуміння центральної діри потепління США: примха зміни клімату

Нещодавнє явище під назвою «діра зігрівання» привернуло увагу до центральних Сполучених Штатів. Хоча глобальні середні температури неухильно зростають через зміну клімату, цей конкретний регіон не зазнав такого рівня потепління з середини 20 століття. Проте вчені виявили, що ця аномалія може бути не результатом зміни клімату, що оминула центральну частину США, а скоріше складною комбінацією факторів.

Одна з теорій припускає, що аерозолі в атмосфері центральної частини США відбивають частину сонячної енергії назад у космос, тим самим охолоджуючи регіон. Інша можливість полягає в тому, що сільськогосподарські угіддя в цьому районі разом із системами поливу діють як природний випарний охолоджувач. Збільшення кількості опадів, що спостерігалося в регіоні за останні два десятиліття порівняно з попередніми роками, ще більше підтверджує цю теорію. Додаткова вода на ландшафті діє як випарний охолоджувач, що призводить до зниження температури.

Хоча глобальні температури в середньому зросли, важливо визнати природну мінливість кліматичної системи Землі. У деяких областях потепління може бути швидшим або повільнішим, ніж в інших. Крім того, природні чинники, такі як системи низького тиску та атмосферні умови, сприяють стійкості діри зігрівання. Ці фактори призводять до збільшення хмарності, кількості опадів і більш низьких температур, діючи як буфер проти сильної спеки.

Походження діри потепління можна простежити до змін температури поверхні тропічної частини Тихого океану, на які впливають як природна мінливість, так і глобальне потепління. Ці зміни температури океану впливають на атмосферну циркуляцію над США, що призводить до прохолодніших і вологіших погодних умов у східних частинах країни.

Незважаючи на поточний стан грілки, очікується, що в майбутньому вона зменшиться. Кліматичні моделі свідчать про те, що в центральній частині США згодом хвилі спеки спостерігатимуться частіше та сильніше, хоча й повільніше, ніж в інших регіонах. До 2040 або 2050 року екстремальні температури, подібні до тих, що спостерігалися в епоху Dust Bowl, можуть стати більш імовірними.

Існування діри потепління підкреслює складність регіональних кліматичних змін у більш широкому контексті глобального потепління. Це служить нагадуванням про те, що не кожен день стає гарячішим, і природна мінливість відіграє певну роль у формуванні місцевих кліматичних моделей. Незважаючи на те, що в центральній частині США може тимчасово спостерігатися нижча температура, важливо визнати, що загальна тенденція глобального потепління продовжується і з часом вплине на регіон ще глибше.

Джерело: оригінальна стаття не містить жодних джерел.

By Габріель Бота

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