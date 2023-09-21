Дослідження показує, що використання запасів води на Місяці може вимагати перегляду планів

Новий аналіз місячних кратерів показав, що ці структури занадто молоді, щоб містити стародавні резервуари водяного льоду, що кидає виклик попереднім прогнозам щодо розподілу та кількості води на Місяці. Фізик Норберт Шоргофер і астрофізик Ралука Руфу провели дослідження, виявивши, що більшість кратерів із постійними осередками тіні, які становлять особливий інтерес для майбутніх досліджень, молодші 2.2 мільярда років.

До цього дослідження вчені вважали, що постійно затінені регіони (PSR), такі як глибокі кратери, можуть затримувати та накопичувати водяний лід протягом мільярдів років через надзвичайно низькі температури. Проте аналіз показує, що PSRs не були захищені від Сонця протягом достатнього періоду часу, щоб уможливити таке накопичення.

Отримані дані мають значні наслідки для місячних місій, зокрема для місії NASA Artemis III, яка наразі вибирає місця посадки на основі близькості до PSR. Хоча це відкриття означає, що на Місяці не очікується існування стародавніх резервуарів водяного льоду, воно також свідчить про те, що старі PSR потенційно можуть містити більше води, ніж молодші. Визначення віку кратерів допоможе визначити відповідні місця посадки для майбутніх місій.

Джерела: Science Advances

Визначення:

Місячні кратери: тріщини та поглиблення на місячній поверхні, спричинені ударами комет і астероїдів.

Водяний лід: заморожена вода у формі льоду.

Постійно затінені області (PSR): області на поверхні Місяця, які ніколи не піддаються сонячному світлу.

Резервуари: природні сховища.