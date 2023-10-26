Дивовижний вік Місяця: розуміння кристалів циркону

Нове дослідження, проведене Північно-західним університетом, показало, що Місяць насправді на 40 мільйонів років старший, ніж вважалося раніше. Це революційне відкриття ґрунтується на аналізі кристалів циркону, знайдених у зразках місячних порід, привезених місією «Аполлон-17» у грудні 1972 року. Дослідження, опубліковане в журналі Geochemical Perspectives Letters, кидає виклик існуючій теорії формування Місяця та дає нові ідеї. в ранню історію нашої Сонячної системи.

Переважна гіпотеза припускає, що Місяць утворився в результаті колосального зіткнення між об'єктом розміром з Марс і молодою Землею. Ця катастрофічна подія відбулася приблизно 4.425 мільярда років тому, згідно з попередніми оцінками. Однак новий аналіз кристалів циркону показує, що народження Місяця насправді відбулося приблизно 40 мільйонів років тому, приблизно 4.46 мільярда років тому. Це відкриття означає значну зміну в нашому розумінні походження Місяця.

Циркон, поширений мінерал, знайдений у земній корі, зіграв вирішальну роль у цьому відкритті. Досліджуючи вік кристалів циркону з місячних і земних зразків, вчені змогли визначити вік Місяця з більшою точністю. Використання атомно-зондової томографії на установці Північно-Західного університету забезпечило детальне вивчення атомної структури циркону, що дозволило дослідникам підрахувати кількість атомів, які зазнали радіоактивного розпаду. Це дало цінну інформацію про вік кристалів.

Провідний автор дослідження Дженніка Грір з Університету Глазго пояснила, що кристали циркону, знайдені на поверхні Місяця, мабуть, утворилися після того, як океан місячної магми охолонув. Наявність цих кристалів вказує на мінімально можливий вік Місяця. Датуючи найстаріші кристали в місячних зразках, вчені змогли встановити, що Місяцю принаймні 4.46 мільярда років.

Значення цього дослідження виходить за рамки простої цікавості. Розуміння віку та формування Місяця дає цінну інформацію про історію нашої Сонячної системи та наше місце у Всесвіті. Гравітаційний вплив Місяця стабілізує вісь обертання Землі, викликаючи такі явища, як припливи та 24-годинний день. Без Місяця життя на Землі було б кардинально іншим. Це нове розуміння віку Місяця сприяє ширшій меті розуміння тонкого балансу та взаємозв’язку нашої природної системи.

Часті питання (FAQ)

З: Скільки років Місяцю?

Відповідь: На основі нещодавніх досліджень вважається, що Місяцю приблизно 4.46 мільярда років, що робить його на 40 мільйонів років старшим, ніж вважалося раніше.

З: Що змусило вчених зробити висновок, що Місяць старший?

Відповідь: Вчені провели аналіз кристалів циркону, знайдених у зразках місячних порід. Досліджуючи атомну структуру цих кристалів за допомогою атомно-зондової томографії, дослідники змогли визначити вік Місяця з більшою точністю.

З: Чому вік Місяця важливий?

Відповідь: Розуміння віку Місяця допомагає вченим зібрати пазл ранньої Сонячної системи та отримати уявлення про вплив, який вона мала на формування Землі. Крім того, гравітаційний вплив Місяця відіграє вирішальну роль у стабілізації осі обертання Землі та впливі на такі явища, як припливи.

З: Як кристали циркону сприяли визначенню віку Місяця?

A: Кристали циркону, знайдені як на Землі, так і на Місяці, дозволили вченим використовувати радіоактивні методи датування для визначення їх віку. Аналізуючи кількість атомів, які зазнали радіоактивного розпаду, дослідники змогли встановити мінімальний вік Місяця.