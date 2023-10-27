Надмасивна чорна діра в нашій галактиці: обертається з неймовірною швидкістю

Виберіть будь-який небесний об’єкт у величезному просторі Всесвіту, і, швидше за все, він володіє дивовижною здатністю обертатися. Від астероїдів, що перекидаються впритул до планет і супутників, що обертаються навколо своїх осей, навіть чорні діри демонструють це заворожуюче явище. Дивно, але існує максимальна швидкість, з якою ці об’єкти можуть обертатися, пропонуючи захоплююче розуміння тканини космосу.

Для небесних тіл, таких як наш дім, Земля, максимальна швидкість обертання визначається їх поверхневою гравітацією. У той час як сила тяжіння тягне нас до центру нашої планети, обертання Землі створює тонкий зовнішній поштовх, відомий як відцентрова сила. Незважаючи на те, що ця відцентрова сила незначна, вона призводить до дещо меншої ваги на екваторі порівняно з полюсами. Фактично, через 24-годинний робочий день різниця у вазі між екватором і полюсами становить лише 0.3%.

Однак Сатурн, з його відносно швидким 10-годинним днем, представляє різкий контраст: різниця ваги між його екватором і полюсами досягає значних 19%. Ця невідповідність призводить до того, що газоподібне тіло Сатурна трохи випирає на екваторі. А тепер уявіть гіпотетичну планету, яка обертається так неймовірно швидко, що різниця у вазі зросла до 100%. У цей момент гравітаційне тяжіння планети та відцентрова сила на її екваторі ідеально врівноважують одна одну. Будь-яке подальше збільшення швидкості обертання призведе до катастрофічних наслідків – планета просто розпадеться. Хоча ймовірно, що планета досягне точки розриву при меншій швидкості обертання, ця гіпотетична ситуація ілюструє концепцію максимальної швидкості обертання.

Чорні діри, інтригуючі космічні сутності, мають свої унікальні характеристики. На відміну від матеріальних об’єктів із фізичною поверхнею, чорні діри складаються з карколомних спотворень простору й часу, спричинених їхньою величезною гравітацією. Горизонт подій, межа, за якою ніщо не може уникнути гравітаційної хватки чорної діри, не позначає фізичну поверхню. Проте навіть чорні діри мають максимальну швидкість обертання. Хоча обертання чорної діри не пов’язане з обертанням матеріалу, його пов’язують зі скручуванням простору-часу. Це явище, відоме як перетягування кадру, змушує простір дещо викривлятися під час обертання небесних тіл, таких як Земля.

Визначення швидкості обертання чорної діри може бути складним завданням. У недавньому дослідженні вчені зосередилися на надмасивній чорній дірі нашої галактики, проаналізувавши радіо- та рентгенівські спостереження навколо неї. Сильна гравітація чорної діри спотворює спектри світла, випромінюваного сусідньою речовиною, пропонуючи вирішальне розуміння. Ретельно вивчаючи інтенсивність світла на різних довжинах хвиль, дослідницька група оцінила обертання чорної діри. Дивовижно, але їхні висновки показали, що параметр обертання чорної діри, позначений як «a», знаходиться між вражаючим діапазоном від 0.84 до 0.96. Це означає, що надмасивна чорна діра нашої галактики обертається з неймовірно швидкою швидкістю, наближаючись до максимальної швидкості обертання. Цікаво, що її обертання перевершує навіть обертання чорної діри в M87, яка може похвалитися параметром обертання від 0.89 до 0.91.

Це новаторське дослідження проливає нове світло на загадкову природу чорних дір та їхні чудові обертальні властивості. Знахідки спонукають до подальших досліджень таємниць космосу, відкриваючи захопливі знання про фундаментальну роботу простору та часу.

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FAQ

З: Яка максимальна швидкість обертання небесних об'єктів?

A: Максимальна швидкість обертання змінюється залежно від небесного об'єкта. Для таких об’єктів, як Земля, на максимальну швидкість впливає поверхнева гравітація, тоді як для чорних дір вона визначається скручуванням простору-часу.

З: Як обертання впливає на вагу об’єкта на Землі?

Відповідь: Обертання Землі викликає ледь помітний зовнішній поштовх, відомий як відцентрова сила, що призводить до дещо меншої ваги на екваторі порівняно з полюсами.

З: Чи може планета обертатися так швидко, що розлетиться на частини?

Відповідь: Так, якби планета оберталася з неймовірно високою швидкістю, відцентрова сила на її екваторі зрештою врівноважила б гравітаційне тяжіння планети, спричинивши її розпад.

З: Що визначає обертання чорних дір?

Відповідь: У той час як обертання матеріальних об’єктів відбувається завдяки обертанню фізичної маси, чорні діри обертаються через скручування простору-часу, спричинене їхньою величезною гравітацією.

З: Як було оцінено обертання надмасивної чорної діри нашої галактики?

Відповідь: Вчені проаналізували радіо- та рентгенівські спостереження навколо чорної діри, вивчаючи спотворення спектрів світла, випромінюваного речовиною поблизу, щоб оцінити її обертання.