Чужий світ WASP-17 b: відкриття надзвичайних кварцових хмар

У величезному царстві екзопланет WASP-17 b виділяється як справді чужий світ. Відкритий у 2009 році та розташований на відстані приблизно 1320 світлових років від Землі, цей газовий гігант має деякі чудові характеристики, які відрізняють його від нашої звичної Сонячної системи. WASP-1.9 b має розміри, що в 0.78 рази більші за Юпітер, і масу всього в 17 разів більшу за Юпітер, і вважається однією з «найпухкіших» відомих планет.

Що справді відрізняє WASP-17 b від інших, так це його близькість до батьківської зірки та її класифікацію як «гарячий Юпітер». Здійснюючи орбіту всього за 3.7 земних днів, WASP-17 b знаходиться в небезпечній близькості від своєї зірки. Така близькість не тільки призводить до інтенсивного випромінювання, але й спричиняє припливно-відливну блокування планети, коли одна сторона постійно звернена до зірки, а інша сторона завжди вказує в космос.

В результаті близькості планети до своєї зірки її температура піднімається приблизно до 1550 Кельвінів або близько 1280 градусів Цельсія на її денній стороні. Ці температури можуть бути не такими екстремальними, як на деяких інших екзопланетах, таких як WASP-76 b, де температура поверхні може досягати палаючих 2400 градусів за Цельсієм, але вони все одно викликають надзвичайні явища.

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), найдосконаліший космічний телескоп з коли-небудь запущених, нещодавно зробив новаторське відкриття навколо WASP-17 b. Використовуючи інструмент середнього інфрачервоного діапазону (IRI), JWST виявив частинки чистого кремнезему (SiO2), або кварцу, в атмосфері екзопланети. Це перший раз, коли кварц спостерігали навколо будь-якої екзопланети.

Попередні спостереження за атмосферами екзопланет виявили багаті магнієм силікати, такі як олівін і піроксен, але чистий кварц досі не був виявлений. Результати показують, що кварц, який спостерігається в атмосфері WASP-17 b, може бути будівельним матеріалом для більших зерен силікатів, знайдених на холодніших екзопланетах і коричневих карликах.

Вивчення складу хмар екзопланет має вирішальне значення для розуміння загальних умов і процесів формування. Наявність кварцу в атмосфері вказує на наявність різних матеріалів у навколишньому середовищі та дає змогу зрозуміти, як вони формують планету.

Незважаючи на те, що про кварцові хмари на WASP-17 b ще потрібно багато чого розкрити, вчені підозрюють, що вони в основному існують уздовж лінії термінатора, межі між денною та нічною сторонами планети. Точна кількість кварцу залишається невідомою, але очевидно, що WASP-17 b продовжує дивувати нас своїми потойбічними характеристиками.

FAQ

Що робить WASP-17 b інопланетною екзопланетою?

WASP-17 b вважається інопланетною екзопланетою через її суттєво відмінні характеристики порівняно з планетами нашої Сонячної системи. Це газовий гігант, який набагато більший за Юпітер, але має меншу масу, що робить його виключно «пухким». Крім того, його близькість до батьківської зірки та припливно-зафіксоване обертання сприяють його інопланетній природі.

Яке значення відкриття кварцових хмар навколо WASP-17 b?

Виявлення кварцових хмар в атмосфері WASP-17 b має велике значення, оскільки воно дає уявлення про загальні умови планети та те, як різні матеріали об’єднуються, щоб формувати її середовище. Це відкриття допомагає вченим краще зрозуміти екзопланети та процеси їх утворення.

Як космічний телескоп Джеймса Вебба зробив це відкриття?

Космічний телескоп Джеймса Вебба спостерігав за WASP-17 b близько десяти годин за допомогою інструменту середнього інфрачервоного діапазону (IRI). Вимірюючи вплив проходження через атмосферу екзопланети на світло зірок, телескоп виявив унікальний сигнал, який можна пояснити лише наявністю кварцових хмар в атмосфері.

Чому близькість WASP-17 b до своєї зірки важлива?

Близьке розташування WASP-17 b до його зірки призводить до інтенсивного випромінювання та екстремальних температур на його денній стороні. Ці умови викликають надзвичайні явища та сприяють інопланетній природі екзопланети. Розуміння впливу близькості зірок допомагає вченим зрозуміти різноманіття екзопланетних систем.