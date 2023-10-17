Космічний телескоп Джеймса Вебба відкрив орбіти та склади карликових планет

Недавнє дослідження під керівництвом міжнародної групи астрономів використовувало космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) для спостереження та вивчення трьох карликових планет у поясі Койпера: Седна, Гонгонг і Кваоар. Спостереження проводилися за допомогою спектрометра ближнього інфрачервоного діапазону Вебба (NIRSpec) і дали нове уявлення про орбіти та склад цих віддалених об’єктів.

Пояс Койпера - це регіон на краю нашої Сонячної системи, населений об'єктами. Він був джерелом наукових відкриттів і відіграв вирішальну роль у розумінні історії нашої Сонячної системи. Розташування об’єктів пояса Койпера (KBO), також відомих як транснептунові об’єкти (TNO), надає цінну інформацію про гравітаційні течії, які сформували Сонячну систему, і натякає на динамічну історію міграцій планет.

Дослідження під керівництвом Джошуа Емері з Університету Північної Арізони показало, що три карликові планети в поясі Койпера демонструють цікавий склад і орбітальні характеристики. Спостереження показали наявність легких вуглеводнів і складних органічних молекул, які, як вважають, є результатом опромінення метаном.

Попередня робота припускала, що на поверхні цих карликових планет може бути летючий лід, подібний до інших транснептунових тіл, таких як Плутон і Еріда. Однак різні орбіти Седни, Гонгонга та Кваоара підняли питання щодо присутності цих летючих речовин через різні температурні режими та середовища опромінення, які вони відчувають.

Використовуючи прилад Вебба NIRSpec, команда спостерігала всі три карликові планети в ближньому інфрачервоному спектрі. Отримані спектри показали велику кількість етану (C2H6) на всіх трьох тілах, причому Sedna демонструє найвищий рівень. Ацетилен (C2H2) і етилен (C2H4) також були виявлені на Седні. Ці молекули є продуктами прямого опромінення метану. Різниця в поширеності цих молекул пояснюється коливаннями температури та опромінення середовищ, які відчувають карликові планети.

Ці нові ідеї, надані спостереженнями JWST, сприяють нашому розумінню пояса Койпера та динаміки зовнішньої Сонячної системи. Вивчаючи склад і орбіти цих віддалених об’єктів, вчені можуть продовжувати розкривати багату історію та еволюцію нашого космічного сусідства.

Визначення:

– Пояс Койпера: регіон на краю нашої Сонячної системи за орбітою Нептуна, що складається з незліченних крижаних об’єктів.

– Транснептунові об’єкти (TNO): об’єкти, які обертаються за межами орбіти Нептуна на зовнішніх краях Сонячної системи.

– Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST): космічний телескоп, запущений НАСА, призначений для спостереження за Всесвітом в інфрачервоному світлі.

– Спектрометр ближнього інфрачервоного діапазону (NIRSpec): прилад на JWST, який вимірює інтенсивність світла в ближньому інфрачервоному діапазоні.

– Карликові планети: небесні тіла, які обертаються навколо Сонця, не є супутниками та мають майже сферичну форму, але не очистили свої орбіти від іншого сміття.

– Опромінення метану: процес, під час якого молекули метану піддаються радіації, що призводить до утворення інших молекул.

джерела:

– Emery, JP та ін. (2023) «Препринт дослідження про Седну, Гонґонг і Кваоар» (Ікар)

– НАСА – Місія космічного телескопа Джеймса Вебба