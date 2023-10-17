Циклічне озеленення Сахари: уявлення про клімат і розселення тварин

Кліматологи нещодавно виявили, що пустеля Сахара зазнає періодичних інтервалів озеленення, де величезні території рослинності покривають типово посушливий ландшафт. Ці зелені фази відбуваються приблизно кожні 21,000 XNUMX років і характеризуються поширенням річок, озер і тварин, що залежать від води. Університет Гельсінкі та Брістольський університет очолили дослідження, яке було опубліковано в журналі Nature Communications.

Дослідження зосереджено на вивченні вологих фаз Сахари, причому останнє озеленення відбулося між 5,000 і 15,000 XNUMX років тому. Розробивши нову кліматичну модель, призначену для імітації вологих періодів у Північній Африці, дослідники змогли пролити світло на причини та час цих подій.

Зміни клімату Сахари пояснюються зміною орбітальних умов Землі, зокрема коливанням на її осі. Це коливання впливає на сезонні відмінності в розподілі сонячної енергії та на інтенсивність таких явищ, як Африканський мусон. Попередні кліматичні моделі не повністю фіксували тривалість вологих періодів. Однак нова модель, розроблена дослідницькою групою, дозволяє краще зрозуміти вологість Сахари.

Модель показує, що протягом останніх 21,000 800,000 років у Північній Африці вологі періоди відбувалися приблизно кожні XNUMX XNUMX років. Тепліше літо в Північній півкулі посилює силу західноафриканської системи мусонів, що призводить до збільшення кількості опадів у Сахарі. Це, у свою чергу, сприяє зростанню рослинності саванного типу в регіоні. Під час льодовикових періодів озеленення не відбувається, оскільки високі широти вкриті льодом, що охолоджує атмосферу та пригнічує мусони.

Розуміння стану рослинності Сахари є не тільки цікавим, але й важливим для відстеження переміщення тварин у регіоні та з нього. Сахара діє як ворота, що контролюють розповсюдження видів між Північною та Субсахарською Африкою, а також на континенті та з континенту. Чергування вологих і посушливих фаз зіграло вирішальну роль в еволюції та поширенні видів в Африці.

Завдяки успішному моделюванню вологих періодів у Північній Африці дослідники можуть краще зрозуміти розподіл людей та еволюцію нашого роду в Африці.

джерела:

– Nature Communications, опубліковане дослідження.

– Едвард Армстронг, кліматолог з Гельсінського та Брістольського університетів.