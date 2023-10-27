Boeing Starliner: підготовка до історичної подорожі на МКС

NASA та Boeing готуються до важливої ​​віхи в дослідженні космосу, оскільки вони старанно працюють над завершенням перевірки та валідації для майбутнього історичного польоту космічного корабля Boeing Starliner. Ця новаторська місія доставить астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) і стане першою місією Starliner з екіпажем.

Спочатку запуск планувався на березень, але було вирішено, що запуск у квітні краще враховуватиме майбутню ротацію екіпажу та місії з поповнення вантажу цієї весни. Це налаштування забезпечує більш плавну координацію важливих операцій для успіху місії.

Досвідчені астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс були обрані для пілотів Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT). Їх досвід і підготовка відіграватимуть важливу роль в успіху цієї місії.

Компанія Boeing активно працює над дотриманням вимог безпеки та виконує важливі заходи з відновлення апаратного забезпечення на виробничому об’єкті Starliner у NASA Kennedy. Одним із критичних аспектів, який розглядається, є видалення або відновлення стрічки P213, яке було завершено для верхнього купола та зараз триває для нижнього купола. Інженери проведуть детальну оцінку, щоб переконатися, що залишкова стрічка становить прийнятний рівень ризику.

У рамках поточної підготовки до кінця року планується встановити нові конструкції парашутів. Ці парашути включатимуть модифікації, які зміцнюють основні лінії підвіски куполу та з’єднання м’яких зв’язків опорного й основного парашутів, тим самим підвищуючи загальну безпеку.

Для подальшого вдосконалення довгострокової функціональності Boeing і NASA планують модифікувати клапани системи активного теплового контролю. Ці модифікації були викликані виявленням проблеми з перепускним клапаном радіатора на початку цього року. Обидві команди вжили коригувальних дій і запропонували додаткові заходи, такі як очищення системи, оновлення компонентів і операційні заходи, щоб запобігти подібним проблемам у майбутньому.

Оскільки майже 98% продуктів сертифікації вже завершено, закриття решти продуктів сертифікації очікується на початку 2022 року. Значного прогресу також було досягнуто в області ручного керування екіпажем та аналізу систем припинення, що відповідає критичним вимогам для успіху місії. .

Поки програмне забезпечення для польотів CFT Boeing Starliner проходить тестування, а модулі космічного корабля продовжують передпольотну обробку, хвилювання наростає перед цією важливою віхою в дослідженні космосу. Астронавти NASA, обрані для місії CFT, наразі проходять ретельну підготовку, співпрацюють з командами та беруть участь у різноманітних моделюваннях, щоб забезпечити успішну восьмиденну місію на МКС.

Будьте в курсі останніх подій в офіційному комерційному блозі екіпажу та блозі місії CFT, оскільки ми з нетерпінням чекаємо запуску Boeing Starliner і наступної глави в польоті людини в космос.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Коли призначена дата запуску першої пілотованої місії Boeing Starliner до МКС?

Відповідь: Орієнтовна дата запуску – квітень, після рішення про забезпечення кращої координації з наступною ротацією екіпажу та місіями поповнення вантажів навесні.

З: Хто астронавти, обрані для льотних випробувань екіпажу Boeing Starliner?

В: Досвідчені астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс будуть на борту першої місії з екіпажем космічного корабля Boeing Starliner.

П: Які модифікації вносяться в клапани системи термоконтролю Starliner?

Відповідь: Плануються зміни для покращення довгострокової функціональності клапанів системи активного теплового контролю після виявлення проблеми з перепускним клапаном радіатора. Ці зміни включають очищення системи, оновлення компонентів і пом’якшення операцій.

З: Коли можна очікувати випробування на скидання оновленого допоміжного та основного парашутів?

Відповідь: Випробування на скидання заплановано на початок 2024 року на основі поточного графіка доставки парашутів.

З: Який останній прогрес у сертифікації космічного корабля Boeing Starliner?

В: Близько 98% сертифікаційних продуктів, необхідних для льотних випробувань, готові, а закриття решти сертифікаційних продуктів очікується на початку наступного року.