Молодий місяць, нове затемнення: видовище в небі

Небесний танець ось-ось відбудеться в нічному небі, оскільки місячне затемнення прикрашає наш погляд через два тижні після чудового сонячного затемнення. Цього місяця, 28 жовтня, Місяць проскочить північний край земної тіні, створивши приголомшливе візуальне зображення.

Хоча нещодавнє сонячне затемнення вразило глядачів своїм «вогняним кільцем», майбутнє часткове місячне затемнення стане зовсім іншим видовищем. На жаль, ті, хто був свідком сонячного затемнення, можуть пропустити цю місячну подію, оскільки вона відбудеться вдень, коли місяць буде за горизонтом. Цього разу Східна півкуля, включно з Канадою та Новою Англією, буде в першому місці для спостереження за розгортанням затемнення.

Коли місяць сходить на вечірньому небі, жителі канадських морських провінцій можуть помітити тінь, темнішу внутрішню частину земної тіні, яка зісковзує з поверхні Місяця. Глядачі з гострим оком у Новій Англії можуть також помітити слабке затінення півтіні, світлішої зовнішньої частини тіні.

Щоб зафіксувати найкраще зображення затемнення, пам’ятайте, що місяць сходить саме тоді, коли сонце сідає, через що сутінкове небо яскраво освітлюється. Щоб отримати чіткий знімок місяця, зачекайте, поки небо трохи потемніє і місяць підніметься вище над горизонтом. Ньюфаундленд і Лабрадор відчують серединне затемнення приблизно під час сходу місяця, що дозволить спостерігати трохи довше.

Ось хронологія подій затемнення (за місцевим часом):

– Місяць входить у півтінь: Не видно

– Місяць входить у тінь: не видно

– Середнє затемнення: 5:45 (EDT)

– Місяць залишає тінь: 5:52 (ADT)

– Місяць залишає півтінь: 6:26 (ADT)

Під час затемнення Місяць буде поступово переходити з півтіні в тінь. Півтінь, слабка зовнішня частина тіні Землі, почне показувати слабке затінення на лівій стороні Місяця. З плином часу край Місяця буде входити в темнішу тінь, позначаючи початок часткового затемнення. Тінь покриватиме лише невелику частину діаметра Місяця, досягаючи лише кратера Тихо.

Затемнення закінчиться через 77 хвилин, коли Місяць вийде з тіні, залишивши після себе заворожуючі спогади для тих, кому пощастило стати його свідком.

Часті запитання (FAQ):

З: Що таке місячне затемнення?

A: Місячне затемнення відбувається, коли Земля вирівнюється між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на Місяць.

З: Чи буде видно майбутнє місячне затемнення в усьому світі?

Відповідь: Ні, це затемнення буде видно переважно у Східній півкулі, а Канада та Нова Англія мають найкращий вид.

З: Як часто бувають затемнення?

Відповідь: затемнення сонця і місяця зазвичай відбуваються парами, при цьому місячне затемнення відбувається за два тижні до або після сонячного затемнення.

З: Коли відбудеться наступне місячне затемнення?

Відповідь: Наступне місячне затемнення стане напівтінню 25 березня наступного року, на користь Північної та Південної Америки.

З: Як я можу зафіксувати найкраще зображення затемнення?

A: Зачекайте, доки небо потемніє, а місяць підніметься вище над горизонтом, щоб забезпечити чіткий знімок. Подумайте про використання телескопів або біноклів для ближчого розгляду.

Поки Місяць відвідує тінь Землі, давайте насолоджуватимемося чудесами нашого Всесвіту та цінуватимемо швидкоплинні моменти цього небесного балету.