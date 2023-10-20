Перші міоценові скам'янілості в Східній Африці проливають світло на еволюційну історію

Міжнародна група дослідників, включаючи Програму геохронології та геології Національного центру досліджень еволюції людини (CENIEH), зробила захоплююче відкриття в Східній Африці. У статті, опублікованій в журналі iScience, команда повідомляє про знахідку перших скам’янілостей ссавців епохи міоцену в національному парку Горонгоса в Мозамбіку, важливому місці для розуміння еволюції африканських екосистем і її впливу на родовід гомінінів.

Дослідження під керівництвом доктора Сусани Карвальо з Оксфордського університету є частиною проекту Gorongosa Paleo-Primate, метою якого є захист біорізноманіття та сприяння розвитку місцевої громади. Серед знахідок команди є викопні зуби з міоценового періоду, який охоплював від 5 до 23 мільйонів років тому і відіграв вирішальну роль у походженні африканських мавп.

Крім того, дослідники змогли визначити радіометричні дати геологічної формації під назвою Мазамба, реконструювати палеорослинність у регіоні на основі педогенних карбонатів і викопних дерев, а також описати різні скам’янілості, включаючи морських хребетних і безхребетних, рептилій, наземних ссавців і викопні ліси з прибережні палеосередовища. Примітно, що вони виявили новий вид гігантського дамана вагою від 124 до 153 кілограмів.

Це новаторське дослідження дає цінну інформацію про раніше не досліджений регіон Африки. Марк Сієр, науковий співробітник CENIEH і науковий співробітник Марії Склодовської-Кюрі в Утрехтському університеті, підкреслює важливість дослідження, заявляючи: «Це дослідження відкриває абсолютно новий погляд на африканський регіон, який досі був палеонтологічно порожнім». Зараз Сієр досліджує вплив орбітальних циклів на відкладення в Східній Африці в рамках свого поточного проекту.

Загалом відкриття цих міоценових скам’янілостей у Східній Африці сприяє нашому розумінню еволюційної історії регіону та проливає світло на процеси, які сформували африканські екосистеми та вплинули на розвиток гомінідів. Дослідження, проведене в національному парку Горонгоса, підкреслює важливість палеонтологічних досліджень для зусиль щодо збереження та ініціатив розвитку громади.

джерела:

Рене Бобе та інші, Перші міоценові скам'янілості з прибережних лісів у південній частині Східно-Африканського рифту, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

Надано CENIEH

Зразок цитирования:

Перші скам'янілості міоцену з прибережних лісів на півдні Східно-Африканського рифту (2023 жовтня 20 р.)

добуто 20 жовтня 2023

з https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html