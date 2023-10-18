Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Розширений Всесвіт: розкрита кругова карта

ByМамфо Брешіа

Жовтень 18, 2023
Розширений Всесвіт: розкрита кругова карта

Ілюстратор Пабло Карлос Будассі створив захоплюючу круглу карту, яка розкриває неосяжність Всесвіту. Ця складна карта показує Сонячну систему в центрі, а масштаб поступово зменшується до зовнішніх країв, щоб продемонструвати найвіддаленіші та колосальні структури в межах видимої сфери Всесвіту.

Витвір Будассі не тільки вражає візуально, але й слугує нагадуванням про вражаючі простори космосу. Розміщуючи Сонячну систему в центрі, карта підкреслює наше положення у Всесвіті, дозволяючи нам оцінити масштаб і величину небесних тіл і структур за межами нашого власного планетарного сусідства.

Для тих, хто захоплений художнім зображенням Будассі, на його веб-сайті є додаткові зображення всесвіту. Відвідувачі можуть ознайомитися з іншими принтами, плакатами та виробами, які демонструють його унікальні мистецькі інтерпретації космосу.

Дивлячись на цю круглу карту, ми нагадуємо про наше скромне місце в грандіозному гобелені Всесвіту. Це вселяє почуття подиву та цікавості, спонукаючи нас досліджувати глибини космосу далі. У цьому величезному просторі незліченні дива чекають на наше відкриття, а карта Будассі служить воротами до цієї космічної подорожі.

Визначення:
– Всесвіт, який можна спостерігати: область Всесвіту, яку ми видим із Землі, обмежена швидкістю світла та віком Всесвіту.
– Сонячна система: система, що включає зірку, таку як Сонце, і планети, місяці, астероїди та комети, які обертаються навколо неї.

джерело:
– Інформація надана Пабло Карлосом Будассі.

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

наука

Космічні наукові дослідження: дослідження невідомого на борту Міжнародної космічної станції

Жовтень 21, 2023 Мамфо Брешіа
наука

Подвійні чорні діри можуть бути більш стабільними, ніж вважалося раніше

Жовтень 21, 2023 Габріель Бота
наука

16-й щорічний симпозіум NASA з дослідження космосу фон Брауна, присвячений розвитку космічної науки та дослідження

Жовтень 20, 2023 Роберт Ендрю

Ти пропустив

наука

Космічні наукові дослідження: дослідження невідомого на борту Міжнародної космічної станції

Жовтень 21, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Подвійні чорні діри можуть бути більш стабільними, ніж вважалося раніше

Жовтень 21, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

16-й щорічний симпозіум NASA з дослідження космосу фон Брауна, присвячений розвитку космічної науки та дослідження

Жовтень 20, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
наука

Стародавні надглибокі алмази проливають світло на формування суперконтиненту

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі