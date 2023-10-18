Розширений Всесвіт: розкрита кругова карта

Ілюстратор Пабло Карлос Будассі створив захоплюючу круглу карту, яка розкриває неосяжність Всесвіту. Ця складна карта показує Сонячну систему в центрі, а масштаб поступово зменшується до зовнішніх країв, щоб продемонструвати найвіддаленіші та колосальні структури в межах видимої сфери Всесвіту.

Витвір Будассі не тільки вражає візуально, але й слугує нагадуванням про вражаючі простори космосу. Розміщуючи Сонячну систему в центрі, карта підкреслює наше положення у Всесвіті, дозволяючи нам оцінити масштаб і величину небесних тіл і структур за межами нашого власного планетарного сусідства.

Для тих, хто захоплений художнім зображенням Будассі, на його веб-сайті є додаткові зображення всесвіту. Відвідувачі можуть ознайомитися з іншими принтами, плакатами та виробами, які демонструють його унікальні мистецькі інтерпретації космосу.

Дивлячись на цю круглу карту, ми нагадуємо про наше скромне місце в грандіозному гобелені Всесвіту. Це вселяє почуття подиву та цікавості, спонукаючи нас досліджувати глибини космосу далі. У цьому величезному просторі незліченні дива чекають на наше відкриття, а карта Будассі служить воротами до цієї космічної подорожі.

Визначення:

– Всесвіт, який можна спостерігати: область Всесвіту, яку ми видим із Землі, обмежена швидкістю світла та віком Всесвіту.

– Сонячна система: система, що включає зірку, таку як Сонце, і планети, місяці, астероїди та комети, які обертаються навколо неї.

джерело:

– Інформація надана Пабло Карлосом Будассі.