Дослідження ранніх років Всесвіту: спостережна космологія та радіоексперименти

Синтію Чіанг, доцента фізики в Університеті Макгілла, завжди приваблювала робота руками. Ця пристрасть привела її до галузі спостережної космології, де вона вивчає походження та розвиток космосу, збираючи дані про ранні роки існування Всесвіту.

Подорож Чіанг до спостережної космології почалася, коли вона відвідала лабораторію Каліфорнійського технологічного інституту під час подачі заявки на вступ до аспірантури. Її відразу захопило вакуумне обладнання та кріостати, і вона зрозуміла, що хоче займатися цією сферою. Отримавши докторський ступінь, вона приєдналася до наукової групи телескопа «Планк» для вивчення космічного мікрохвильового фону (CMB). Однак Чан хотіла працювати над створенням власного інструменту.

Обмірковуючи свої наступні кроки, Чіанг провела рік на Південному полюсі в якості зимового вченого для телескопа Південного полюса. Під час перебування там вона зацікавилася космічними радіохвилями і зробила перехід від вивчення космічних мікрохвиль до космічних радіохвиль. Зараз Чіанг зосереджений на створенні, розгортанні та експлуатації інструментів, які можуть виявляти радіосигнали з ключових епох раннього Всесвіту, зокрема темних віків і космічного світанку.

Темні віки відносяться до часу, коли Всесвіт в основному складався з нейтрального водню. Космічний світанок стався трохи пізніше, коли утворилися перші зірки. За цими епохами важко спостерігати, тому дослідникам доводиться вирушати у віддалені місця на Землі, щоб мінімізувати втручання решти космосу.

Інструменти, виготовлені вручну Чіангом, мають на меті вловити світло від першого космічного світанку та темних віків до нього. Наразі лише одна команда під назвою EDGES повідомила про потенційні спостереження в епоху космічного світанку, але їхні результати все ще потребують підтвердження або спростування іншими інструментами.

В інтерв’ю Quanta Чіанг розповідає про свій досвід на Південному полюсі, специфіку своєї роботи в області спостережної космології та захоплення від розгадування таємниць за допомогою наукових досліджень.

Визначення:

Спостережна космологія: Вивчення походження, структури та еволюції Всесвіту шляхом збору та аналізу даних спостережень.

Космічний мікрохвильовий фон (CMB): Реліктове випромінювання Великого вибуху, яке використовується для вивчення раннього Всесвіту.

Космічні темні віки: Період у ранньому Всесвіті, коли Всесвіт переважно складався з нейтрального газу водню, що призвело до темного неба, позбавленого зірок і галактик.

Космічний світанок: Епоха, коли почали формуватися перші зірки, знаменуючи кінець темних віків. Ці ранні зірки відрізнялися від зірок, які спостерігаються в сучасному Всесвіті.

21-сантиметрова лінія: Певна довжина радіохвилі, випромінювана атомами водню, яку можна використовувати для вивчення різних епох в історії Всесвіту.

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Джерело: Quanta Magazine

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