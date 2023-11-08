Дослідження космосу: космічний телескоп Евклід відкрив приголомшливі фотографії прихованих галактик і зоряних ясел

Космічний телескоп «Евклід», запущений у липні, зробив першу серію захоплюючих зображень із високою роздільною здатністю, які показують приховані галактики, зоряні скупчення та відомі зоряні ясла. Основна мета Euclid — створити найбільшу тривимірну карту Всесвіту, яка допоможе у вивченні двох незрозумілих космічних явищ: темної матерії та темної енергії.

Щоб зрозуміти таємниці навколо темної матерії та темної енергії, важливо визнати, що звичайна матерія, яка включає небесні тіла, такі як планети та зірки, становить лише 5% складу Всесвіту. Решта 95% складається з темної матерії та темної енергії, двох сутностей, які вислизають від прямого спостереження. Натомість астрономи вивчають їх вплив на звичайну матерію, щоб отримати розуміння.

Введіть телескоп Евклід Європейського космічного агентства. Знімаючи фотографії з високою роздільною здатністю, Euclid дозволяє вченим аналізувати форми та рухи мільярдів галактик у всьому космосі. Це, у свою чергу, допомагає розгадати загадкову природу темної матерії та темної енергії.

Серед приголомшливих зображень, опублікованих Європейським космічним агентством, одне показує приховану спіральну галактику, яку влучно назвали «Прихована галактика». Цю галактику, приховану за великою кількістю пилу, газу та зірок, важко спостерігати з Землі. Однак здатність Евкліда вивчати інфрачервоне світло дозволяє йому проникнути через ці перешкоди та отримати чітке зображення галактики. Космологи вважають, що аналіз швидкості обертання спіральних галактик дасть ключові підказки про велику кількість темної матерії в них.

Ще одне вражаюче зображення показує кульове скупчення, відоме як NGC 6397, яке містить приблизно 400,000 XNUMX зірок. Це чудове зображення демонструє можливості Евкліда зафіксувати ціле скупчення в одному кадрі, дозволяючи астрофізикам вивчати рух цих скупчень у нашому Чумацькому Шляху. Такі дослідження можуть виявити цінну інформацію про розподіл темної матерії в нашій галактиці.

Евклід також фіксує культове зображення туманності Кінська Голова, яка служить небесним розплідником для нових зірок. Туманність — це скупчення залишків зірок, що вибухнули, які поступово перетворюються на новонароджені зірки та, потенційно, планети. Це особливе зображення виділяється своїм великим полем зору, кристально чистою роздільною здатністю та включенням численних далеких галактик, що оточують туманність.

Крім того, Евклід дає уявлення про скупчення галактик Персей. Це дивовижне спостереження демонструє скупчення Персея на передньому плані, що складається з приблизно 1,000 галактик. Цікаво, що на задньому плані зображено вражаючі 100,000 10 галактик із далекого Всесвіту, деякі з яких випромінювали світло, якому знадобилося XNUMX мільярдів років, щоб досягти нас. Очікується, що спостереження Евкліда протягом наступних шести років відкриють ще багато таких скупчень галактик, надаючи вченим безцінну інформацію про склад і фізику галактик.

Нарешті, Евклід робить зображення неправильної галактики NGC 6822. Ця фотографія свідчить про величезну потужність Евкліда, оскільки його поле зору приблизно в 100 разів більше, ніж у космічного телескопа Джеймса Вебба. Вчені очікують, що аналіз цих колосальних, насичених даними зображень дасть новаторські відкриття про Всесвіт.

Перші фотографії космічного телескопа «Евклід», безсумнівно, викликали захват у астрономів і ентузіастів космосу. Оскільки Евклід продовжує свою місію зі створення карти Всесвіту, ці надзвичайні зображення та дані, які вони надають, обіцяють покращити наше розуміння темної матерії, темної енергії та складної роботи космосу.

FAQ

1. Що таке космічний телескоп Евклід?

Космічний телескоп Euclid — це місія Європейського космічного агентства (ESA), спрямована на створення найбільшої 3D-карти Всесвіту. Він призначений для вивчення темної матерії та темної енергії, двох космічних явищ, які складають більшу частину Всесвіту.

2. Що таке темна матерія?

Темна матерія - це невидима речовина, яка становить близько 27% Всесвіту. Він не випромінює, не поглинає та не відбиває світло, тому його складно спостерігати безпосередньо. Астрономи вивчають його вплив на звичайну матерію, щоб зрозуміти його природу та розподіл.

3. Що таке темна енергія?

Вважається, що темна енергія відповідає за прискорене розширення Всесвіту. Він становить близько 68% Всесвіту, але його природа залишається майже невідомою. Вчені покладаються на його гравітаційний вплив, щоб вивчити та зрозуміти його властивості.

4. Як Евклід допомагає у вивченні темної матерії та темної енергії?

Евклід робить фотографії мільярдів галактик з високою роздільною здатністю, що дозволяє вченим аналізувати їх форми та рух. Вивчаючи ці галактики та їх взаємодію, вчені можуть отримати уявлення про вплив темної матерії та темної енергії на Всесвіт.

5. Які ключові зображення зафіксував Евклід?

Евклід зробив приголомшливі зображення прихованої спіральної галактики, кульового зоряного скупчення, туманності Кінська Голова, скупчення галактик Персея та неправильної галактики. Ці зображення надають астрономам цінні дані для вивчення та дослідження космосу.