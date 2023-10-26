Нове уявлення про самосвідомість півня: за межами дзеркального тесту

Півні — це більше, ніж просто машини для кудахтання та кладки яєць. Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з університетів Бонна та Бохума разом із медичною школою MSH у Гамбурзі, показує, що півні мають здатність впізнавати себе в дзеркалі. Однак успіх цього саморозпізнавання залежить від різних умов експерименту. Це інтригуюче відкриття не тільки проливає світло на когнітивні здібності півнів, але також має ширше значення для розуміння самосвідомості інших видів тварин. Дослідження, опубліковане в журналі PLOS ONE, кидає виклик нашому традиційному розумінню поведінки курей.

Ідея проведення дзеркальних тестів на курчатах народилася в результаті співпраці між вченими та професором, д-ром Онуром Гюнтюркюном з кафедри біопсихології Рурського університету в Бохумі. У тесті на відмітку на голові тварини наноситься кольорова мітка, яку можна побачити лише в дзеркалі. Якщо тварина досліджує позначену область, побачивши своє відображення, це вважається доказом самовпізнання. Однак не всі тварини демонструють таку поведінку, що викликає сумніви щодо достовірності тесту.

Шукаючи більш екологічно відповідний підхід, дослідники вирішили об’єднати дзеркальний тест із природною поведінкою півнів. Відомо, що півні видають сигнали тривоги, коли присутній хижак, попереджаючи своїх однорідних про небезпеку. Дослідники встановили тестову арену та спроектували зображення хижого птаха на одне відділення, перевіряючи, чи будуть півні видавати сигнали тривоги в присутності свого відбитого зображення поряд із стимулом хижака.

Дивно, але результати показали, що півні видають значно менше сигналів тривоги, коли стикаються зі своїм дзеркальним відображенням, порівняно з односпічними. Це свідчить про те, що півні, можливо, впізнали себе в дзеркалі і зрозуміли, що відображене зображення не є конспецифічним. Однак необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити цю інтерпретацію та вивчити альтернативні пояснення.

Це дослідження ставить під сумнів традиційне розуміння курей як тварин, керованих інстинктами, і підкреслює їхній потенціал до самосвідомості. Досліджуючи поведінку півнів у більш екологічно відповідному контексті, дослідники дали цінну інформацію про когнітивні здібності цих захоплюючих істот. Це відкриває нові шляхи для вивчення саморозпізнавання інших тварин і поглиблення нашого розуміння свідомості за межами людської свідомості.

Питання що часто задаються:

З: Що таке дзеркальний тест?

Дзеркальний тест — це поширений експериментальний метод, який використовується для визначення того, чи можуть тварини впізнати себе в дзеркалі, демонструючи самосвідомість. У цьому тесті мітка наноситься на тіло тварини, і спостерігається їх реакція на мітку під час спостереження за своїм відображенням у дзеркалі.

З: Що показало дослідження півня?

Дослідження півнів, проведене дослідниками з університетів Бонна та Бохума, показало, що півні можуть впізнавати себе в дзеркалі. Однак півні видавали менше тривожних дзвінків, коли стикалися зі своїм дзеркальним відображенням, порівняно з односпеціальними, що свідчить про необхідність подальших досліджень, щоб уточнити їх саморозпізнавання.

З: Чому дослідження є важливим?

Це дослідження кидає виклик поширеній думці про те, що кури — прості тварини, і підкреслює їхній потенціал до самосвідомості. Досліджуючи поведінку півнів у більш екологічно значущому контексті, дослідження відкриває нові шляхи для розуміння саморозпізнавання у тварин і розширює наші знання про свідомість за межі людської.